Los tapices de Goya de las Colecciones Reales llegan al Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina

Víctor Cageao, director de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional y de la Galería de las Colecciones Reales; Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España en Argentina; Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional; Andrés Duprat. - PATRIMONIO NACIONAL

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina ha inaugurado la exposición 'Goya en Buenos Aires. Tapices de las Colecciones Reales de España', que se podrá ver hasta el próximo 17 de enero.

Así lo ha dado a conocer este martes Patrimonio Nacional, que ha detallado que el museo exhibe en esta muestra dos de los paños "más célebres" de Francisco de Goya, 'La cometa' y 'La gallina ciega', pertenecientes a la Colecciones Reales.

Según ha apuntado, los tapices diseñados por Goya constituyen "uno de los conjuntos más sobresalientes" de las Colecciones Reales españolas. Entre 1775 y 1792, bajo los reinados de Carlos III y Carlos IV, el artista aragonés realizó los diseños para siete grandes series destinadas a diferentes estancias de los palacios de El Pardo y San Lorenzo de El Escorial.

"Su aportación supuso una profunda renovación de la decoración cortesana. Frente a los tradicionales temas mitológicos, históricos o alegóricos, Goya llevó a los palacios escenas de la vida cotidiana: juegos populares, paseos, fiestas, diversiones campestres y momentos de ocio", ha manifestado.

En cuanto a 'La gallina ciega', la institución ha indicado que fue concebido para el dormitorio de las infantas en el Palacio Real de El Pardo y es "una de las composiciones más célebres" de Goya.

PAISAJE Y ARQUITECTURA

"El artista despliega aquí una particular atención a la naturalidad de las figuras, la riqueza de sus indumentarias y la relación equilibrada entre paisaje y arquitectura", ha señalado, para después añadir que, en la actualidad, se expone en la Galería de las Colecciones Reales.

Por su parte, 'La cometa' fue realizado para el comedor de los Príncipes de Asturias en el Palacio Real de El Pardo. El tapiz muestra a varios jóvenes disfrutando del juego en un paisaje abierto.

"Goya combina la naturalidad de las figuras con la riqueza de sus indumentarias y establece un delicado equilibrio entre personajes, arquitectura y naturaleza", ha detallado, al tiempo que ha remarcado que se conserva en el Palacio Real de Aranjuez, donde forma parte de la decoración del antiguo teatro de la residencia.

La exposición --según Patrimonio Nacional-- pone también el foco en la "extraordinaria complejidad" del proceso de creación de estos tapices. Así, ha indicado que la ejecución comenzaba con un cartón pintado a tamaño natural por Goya, que servía de modelo a los maestros tejedores de la Real Fábrica de Tapices. A partir de esa pintura, los artesanos trasladaban la composición al tejido mediante un elaborado proceso con hilos de lana y seda.

GRABADOS Y PINTURAS

En 1906, el creador y primer director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, Eduardo Schiaffino, adquirió en Europa un conjunto inicial de cuatro grabados de Goya.

"Aquel núcleo se enriqueció con el tiempo con pinturas como 'Fiesta popular bajo un puente' e 'Incendio de un hospital', y con las series completas de grabados 'Desastres de la guerra' y 'Caprichos', entre otras piezas que hoy integran el guion permanente y que se exhiben en la sala contigua", ha resaltado Patrimonio Nacional.

Por otro lado, Patrimonio Nacional ha explicado que la muestra forma parte del plan de actuación del Consejo Internacional de Mecenas de las Colecciones Reales y se realiza con el impulso de la Fundación Callia.

Asimismo, ha puesto de relieve que es la primera vez que la Galería de las Colecciones Reales presenta una obra invitada en América, "una iniciativa que nace con vocación de continuidad en otros países, como testimonio de la historia compartida entre España y el continente americano".

En 1928, con motivo de las celebraciones organizadas en Buenos Aires en torno a la figura de Francisco de Goya, el entonces Real Patrimonio autorizó el envío a Argentina de diez tapices diseñados por el artista y tejidos por la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara.

"Ahora, un siglo después, esta nueva exposición permite al público argentino acercarse nuevamente al resultado de la relación entre Francisco de Goya, la Corona española y la Real Fábrica de Tapices", ha subrayado.

Al acto de inauguración han asistido, entre otros, el secretario de Cultura de la Nación Argentina, Leonardo Cifelli; el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde; la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; y el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés Duprat.

También han partidipado el director de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional y de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao; la presidenta del Consejo Internacional de Mecenas de las Colecciones Reales, Carmen Reviriego, y el presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Julio Crivelli.