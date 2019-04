'Temps Salvatge' y 'Els jocs florals de Canprosa', favoritas de los XXII Premios Max

Publicado 02/04/2019 12:02:42 CET

'Temps Salvatge' y 'Els jocs florals de Canprosa', ambas del Teatro Nacional de Cataluña, son las dos producciones favoritas, con cinco y cuatro nominaciones respectivamente, para la XXII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas que se darán a conocer el próximo 20 de mayo en una gala en el Teatro Calderón de Valladolid.

El comité organizador ha dado a conocer los finalistas de las 19 categorías a concurso de la XXII edición de estos galardones organizados por la Fundación SGAE, con el propósito de reconocer el talento de los profesionales del Teatro y la Danza españoles.

De los 358 espectáculos inscritos en esta edición, 119 resultaron candidatos, de los cuales 35 espectáculos han llegado a la última fase, congregando un total de 57 finalistas.

Además de las dos producciones citadas, también acaparan varias nominaciones los espectáculos de 'Lehman trilogy', 'Iphigenia en Vallecas' y 'Distopía', todos ellos con tres nominaciones. 'Grito pelao', 'A.K.A. (Also known as)', 'Una vida americana' y 'Juguetes rotos', con dos nominaciones cada una, completan la terna de favoritos.

Además de las 19 candidaturas a concurso se conceden tres premios especiales: el Premio Max de Honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de las artes escénicas; el Premio Max Aficionado o de Carácter Social, que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas; y el Premio Max del Público, que se concederá al espectáculo que obtenga mayor número de votos a través de la aplicación online '#VotaMax'.

Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max entregan un galardón diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona-1919/1998), impulsor de uno de los colectivos renovadores del arte español de posguerra. Este año, los galardones cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de la Junta de Castilla y León.