'The Book of Mormon' y 'L'alegria Que Passa', favoritos a los Premios del Teatro Musical que se celebran el 10 de junio

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

'The Book of Mormon', con 14 nominaciones, 'L'alegria Que Passa' (14), son las producciones favoritas a los Premios del Teatro Musical, que se celebrarán el próximo 10 de junio en el Teatro Coliseum de Madrid. También compiten por estos galardones 'Aladdín el musical' (12), 'El Fantasma de la ópera' (12), 'The Producers' (11) y 'Bailo Bailo' (7), según han informado los organizadores.

Igualmente, cuentan con cinco nominaciones 'El novio de España', 'Una rubia muy legal' y 'Bruno, el musical que lo cambió todo'. Por su parte, el musical Chicago aspira a tres premios.

Una de las grandes novedades de esta edición será la nueva categoría de musical original que premiará las creaciones creadas en España. Este año competirán en dicha categoría 'Bailo, Bailo', 'Bruno, el musical que lo cambió todo', 'El Aroma de Roma', 'El novio de España', 'L'alegria Que Passa' y 'La noche del 24'.

En la categoría de mejor dirección de escena, Àngel Llàcer y Enric Cambray están nominados por 'The Producers'; David Serrano (The Book of Mormon); Federico Bellone (El Fantasma de la ópera); Juan Carlos Rubio (El novio de España); Marc Rosich (L'alegria que passa); Víctor Lucas y Mamen Mengó (Bruno, el musical que lo cambió todo).

En el plano actoral, Alejandro Mesa, Armando Pita, David Comrie, Gerónimo Rauch, Jan Buxaderas y Leo Rivera son los nominados en categoría masculina, mientras que Àngels Gonyalons, Julia Möller, Lucía Ambrosini, Lydia Fairén, Silvia Álvarez y Talía del Val son las candidatas a mejor actriz protagonista.