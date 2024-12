Un total de 150 fotografías españolas llegan a Miami (Estados Unidos) en la muestra 'Beyond the Single Image'

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 150 obras de la historia de la fotografía española han aterrizado en Miami (Estados Unidos), en la muestra 'Beyond the Single Image. Spanish Photography from the Foto Colectania Collection, Barcelona'.

Entre la selección de autores se encuentran algunos de las últimas generaciones como Laia Abril, Cristina de Middel, Adriana López Sanfeliu, Xavier Ribas o Txema Salvans; nombres como Pilar Aymerich, Joan Fontcuberta, Manel Armengol, Cristina García Rodero, Manolo Laguillo o Alberto García-Alix; y clásicos como Ramón Masats, Francisco Gómez, Joan Colom, Leopoldo Pomés y Xavier Miserachs.

Así, la Fundación Foto Colectania ha inaugurado este martes 3 de diciembre en el espacio estadounidense The Margulies Collection at The Warehouse el recorrido por la fotografía española, pero también la portuguesa gracias a su colección de fotografías, que actualmente cuenta con más de 3.000 instantáneas de autores españoles y portugueses, además de 1.000 fotografías y 24.000 negativos del Archivo Paco Gómez.

Estas imágenes dan testimonio de un doble proceso de "modernización" que comenzó en la década de 1950, reflejando cambios tanto en el medio fotográfico como en las sociedades del sur de Europa y ha sido comisariada por Carles Guerra.

En ese sentido, la exposición se organiza en 20 secuencias temáticas distribuidas en 10 bloques, que recrean el diálogo entre una "imagen única" y "un desarrollo alternativo" de los acontecimientos a partir de secuencias fotográficas.

"La modernización a menudo se convirtió en sinónimo de iconización, reduciendo y sintetizando la realidad en una imagen emblemática. Esas fueron las fotografías que dieron forma a los eventos; aunque cada evento habría generado muchas más versiones de lo sucedido, solo una imagen adquirió el estatus de icónica. Una imagen que a menudo se reconoce con solo un acuerdo tácito", ha señalado el comisario en un comunicado.

Entre las piezas que se podrán visitar hasta el próximo 26 de abril, se encuentran algunas imágenes "icónicas" como 'El hombre en la calle Pelayo', una escena urbana fotografiada en 1962 por Xavier Miserachs, o las representaciones tradicionales documentadas por Cristina García Rodero en el campo de la península ibérica.