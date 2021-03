Uribes dice que la cultura está "muy apoyada" por el Gobierno y el PP responde que en el sector le llaman "el ausente"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha afirmado que en la industria cultural y de eventos están "muy apoyados y reconocidos" por el Gobierno y el senador del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Lorenzo, le ha respondido que en el sector le llaman "el ausente" porque les tiene "abandonados".

"Se encuentran en una situación difícil, complicada, delicada, pero también muy apoyados y muy reconocidos por este Gobierno", ha asegurado este martes el ministro de Cultura y Deporte durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Ante las acusación del senador popular de haber "abandonado" al sector, Rodríguez Uribes le ha pedido que "ayuden", que "no molesten con críticas que no se ajustan a la realidad" y que "echen una mano, hablen con los sectores". "La cultura es un derecho, un valor y una industria fundamental de este país", ha apostillado.

Por ello, el ministro le ha dado datos al popular para que tenga "opiniones más fundamentadas". En concreto, ha destacado que desde el comienzo de la crisis sanitaria aprobaron el 5 de mayo un paquete de medidas específicas para el sector de la cultura, el primer Real Decreto aprobado para un sector concreto de la economía española desde el inicio de la pandemia.

El Decreto, según ha enumerado Rodríguez Uribes, incluía una línea de avales específicas por valor de 800 millones de euros; el acceso a la prestación por desempleo en los artistas de espectáculos públicos, con un presupuesto de 65 millones de euros; incentivos fiscales y por mecenazgo para la producción cinematográfica, con un impacto económico de 96 millones de euros; o ayudas directas por casi 80 millones de euros para todos los sectores culturales, además de la bajada del IVA del libro electrónico.

Asimismo, ha destacado que en noviembre habilitaron un subsidio por desempleo para el personal técnico y auxiliar de la cultura por un presupuesto de 14 millones de euros y también para los trabajadores vulnerables de la tauromaquia por una cuantía de en torno a 3 millones de euros prorrogados todos hasta el próximo 31 de mayo.

"Nada de esto existía cuando gobernaba el PP. Este Gobierno ha asumido también el compromiso de desarrollar el Estatuto del Artista como un objetivo esencial para esta legislatura. El Estatuto del Artista no existe hay que hacerlo", ha manifestado.

En la misma línea, el ministro ha apuntado que la compatibilidad entre la pensión de jubilación y la percepción de derechos de autor "ya está en vigor gracias a este Gobierno" y ha recordado los 1.100 millones de euros destinados a la cultura en los Presupuestos Generales del Estado, a los que hay que añadir los más de 800 millones de euros para los próximos tres años de los Fondos de Recuperación de la Unión Europea.

"ABANDONO TOTAL DEL GOBIERNO" A LA CULTURA

Por su parte, Miguel Lorenzo ha señalado que el ministro "al menos reconoce" que la cultura está "en una situación difícil" y ha criticado que "hay un abandono total de este Gobierno al sector de la cultura". "No es consciente de lo que está pasando, en el sector cultural le llaman 'el ausente'", ha dicho.

Precisamente, ha hecho referencia a que muchos trabajadores del sector "se encuentran en las colas del hambre" y que "ni siquiera han podido acceder a los ERTE" porque en el Ejecutivo "no legislan". "Muchos de los trabajadores no han podido acceder a las prestaciones. No se si trabajan porque no se les nota", ha sentenciado.

"Hablan de un Gobierno que no va a dejar abandonado a nadie y más de 42.000 personas han dejado de trabajar en la cultura. Le pido un favor, primero que se dirija a todos los representantes del sector cultural, se sienten abandonados por este Gobierno. Detrás de esta situación hay mucho drama personal. A usted ni está ni se le espera en el sector cultural", ha concluido el senador del GPP.