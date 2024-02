Urtasun dice, sobre la tauromaquia, que hay una "mayoría de españoles" que no comparte el maltrato animal

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido este martes en el Senado que en España hay una "mayoría" de ciudadanos con "cada vez más" sensibilidad por los derechos de los animales y que no comparten el maltrato animal.

"Le agradezco que me permita recordar la normativa española vigente, que es que la tauromaquia está regulada como patrimonio cultural digno de protección. Dicho lo cual, mi posición es conocida. Le agradezco que haya recordado alguna de mis manifestaciones. Efectivamente, creo que hay una mayoría de españoles con cada vez más sensibilidad por los derechos de los animales y que no comparten el maltrato animal", ha dicho durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta en respuesta a la pregunta del senador del PP Juan Manual Ávila sobre si considera la tauromaquia parte de la cultura universal y española.

El ministro ha afeado al senador popular que su formación no haga "ninguna" propuesta cultural ni tampoco en relación a la tauromaquia. "En su último programa electoral no formularon ninguna propuesta sobre la tauromaquia porque la realidad es que no tienen ninguna propuesta al modelo cultural del país", ha asegurado.

En este sentido, ha criticado que el PP "cada vez que gobierna elimina el Ministerio de Cultura". "En los ocho años de gobierno del Partido Popular no hubo Ministerio de Cultura. De hecho, Feijóo, en la campaña electoral, propuso eliminar Cultura y la prensa conservadora le obligó a rectificar", ha señalado.

Además, Urtasun ha recordado que los populares impusieron un IVA del 21% al cine y al teatro, al tiempo que ha asegurado que cuando el PP gobierna en las comunidades autónomas "le cede la Cultura a Vox y provoca gravísimos problemas de libertad de expresión". "No lo pienso tolerar", ha rematado.

Por su parte, Ávila ha señalado que Urtasun "no tiene ni la formación ni el conocimiento" para hablar sobre la tauromaquia y "mucho menos para tomar decisiones en un futuro". "La fiesta nacional no es solamente arte, es mucho más, es una actividad cultural, y además es la primera de este país", ha enfatizado, antes de pedir a Urtasun que "primero aprenda y luego se informe".

Por su parte, el ministro ha sostenido que seguirá defendiendo una cultura "democrática" y que sea "para todo el mundo" y ha invitado a los populares a realizar "alguna" propuesta cultural para la capitalidad de España en Mondicult, la conferencia global de cultura de la Unesco.

"Tienen las puertas abiertas del ministerio para todo lo que quieran proponer, pero por favor, antes de bravuconadas, vengan con propuestas", ha concluido Urtasun.