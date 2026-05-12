Los Veintisiete abogan por un uso ético y responsable de la IA para proteger la cultura y creatividad en la UE

Archivo - Una reunión del Consejo Europeo, a 19 de marzo de 2026, en Bruselas (Bélgica). - Pool UE - Archivo

BRUSELAS, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han abogado este martes por promover un uso "ético, sostenible y responsable" de la Inteligencia Artificial (IA) para proteger la cultura y la creatividad tras subrayar que la autoría humana es "insustituible", al tiempo que proponen apoyar el desarrollo de tecnologías que garanticen la diversidad lingüística y la democracia en el sector de los medios de comunicación.

Estas son las bases para la posición negociadora que los Estados miembro defenderán en las negociaciones con el Parlamento Europeo del nuevo programa 'AgoraEU', el marco de la Unión Europea para apoyar la cultura, los medios de comunicación y la sociedad civil en Europa, y que formará parte del próximo presupuesto del bloque comunitario para el periodo de 2028 a 2034.

Aunque aun se desconoce qué asignación monetaria tendrá en el también conocido como Marco Financiero Plurianual (MFP), el Consejo sí ha presentado algunas disposiciones adicionales a la propuesta presentada por la Comisión Propuesta el mes de febrero, y que busca fusionar bajo un mismo paraguas todos los programa de promoción de la diversidad cultural, mediático y de la defensa de los valores democráticos.

Concretamente, los Veintisiete subrayan que la creatividad humana sigue siendo "insustituible" frente al impacto de los avances digitales y por ello apuesta por promover "el uso ético, sostenible y responsable de la IA y otras herramientas innovadoras", por ejemplo, fomentando la protección de los datos culturales y creativos.

En este sentido, el mandato del Consejo estipula que el nuevo programa 'AgoraEU' debe apoyar el desarrollo de tecnologías y plataformas de medios que promuevan activamente la diversidad lingüística y la resiliencia de las democracias europeas.

LOS ESTADOS MIEMBRO REFUERZAN SU CONTROL

En su revisión, el Consejo también ha aportado "aclaraciones adicionales" sobre la propuesta presentada por el Ejecutivo comunitario, reforzando el papel de los Estados miembro en este programa y teniendo en cuenta a su vez las "diferencias nacionales" en ámbitos como los medios audiovisuales.

También ha reforzado el papel de los gobiernos nacionales mediante la creación de un 'Comité AgoraEU', un órgano que permitirá a los Estados miembro debatir y votar decisiones clave sobre la implementación de cada uno de los ejes del programa.

Asimismo, los Veintisiete han actualizado la definición de los sectores culturales para incluir apoyos específicos a la música, la edición de libros y las bibliotecas. El mandato también reclama un enfoque adaptado a la realidad de cada mercado audiovisual nacional para garantizar una competencia justa.

Por último, la propuesta de la Comisión prevé la creación de "oficinas", órganos independientes que cada país de la UE podrá establecer para ofrecer orientación y asistencia sobre oportunidades de financiación y colaboración transfronteriza, y ahora el Consejo insta a denominarlas como "Oficinas AgoraEU" para aportar más claridad.

Tras este acuerdo, la posición común de los Veintisiete servirá como mandato para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre el reglamento definitivo de 'AgoraEU'. No obstante, el presupuesto final del programa quedará en suspenso hasta que se cierre un pacto sobre las próximas cuentas públicas de la Unión Europea.