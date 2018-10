Willy Toledo, "tranquilo" tras conocer que será procesado por posible delito contra los sentimientos religiosos

Actualizado 26/09/2018 13:39:52 CET

El actor Willy Toledo está "tranquilo" tras conocer que será procesado por un posible delito contra los sentimientos religiosos, en concreto, por unas frases publicadas en su perfil de Facebook en las que hacía escarnio de Dios y de la Virgen María, según ha adelantado a Europa Press su abogado, Endika Zulueta.

"Él está tranquilo, tiene conocimiento de esto y está tranquilo", ha indicado el letrado después de que este miércoles, 26 de septiembre, se haya conocido que el juez del juzgado número 11 de Madrid ha finalizado la instrucción de la causa por la que se investiga al actor por un posible delito contra los sentimientos religiosos y concluyera que puede haber indicios de delito.

Sobre las acciones ante al juicio del actor, que no se presentó en dos ocasiones cuando fue citado a declarar y finalmente fue detenido, su abogado ha ironizado: "Yo no quiero perder mi capacidad de sorpresa". Y ha añadido: "Me sorprende que todavía en este país se criminalice lo que se piensa y se dice".

"Me sorprendí cuando hay un fiscal que recoge esto de Facebook y considera que es delito; cuando la policía investiga todos los mensajes del señor Toledo en su historial; cuando el juzgado admite a trámite la denuncia; cuando estuvo privado de libertad 20 horas y ahora cuando el juez considera que es delito escribir dos frases que en este país dirán decenas de miles de personas y que tendrán escritas en Facebook otras decenas de miles", ha relatado.

"Y si lo dice tanta gente que no tiene causas abiertas sino solo él, esto me hace sospechar que no se criminaliza lo que hace Willy Toledo sino lo que piensa", ha añadido.

A su juicio, "el mensaje que se transmite es que si uno expresa aquello que piensa, tiene amenaza de sanción penal y esto potencia la censura", que, como ha subrayado, "está explícitamente prohibida por la Constitución Española" y cuyos poderes públicos "no deberían potenciar".