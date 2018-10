Académicas creen que "el momento de la mujer ha llegado" para dirigir la RAE

Publicado 05/10/2018 18:05:41 CET

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias académicas consultadas por Europa Press entienden que "el momento de la mujer ha llegado" a la Real Academia Española (RAE), que todavía no ha tenido una directora en sus más de 300 años de historia, tras el anuncio de Darío Villanueva de que no se presentará de nuevo al cargo, si bien alertan de las dificultades a las que tendría que hacer frente.

Así, Carme Riera, que ingresó en el año 2013, ha señalado que ahora "sería un muy buen momento" para dar ese paso y elegir a una mujer. "Pero eso depende de las votaciones, de si a alguien le apetece y, por supuesto, que tenga tiempo para dedicarse", ha afirmado.

En esta misma línea, Soledad Puértolas --elegida en 2010-- también se ha mostrado partidaria de esta posibilidad. "Claro, por qué no, todas las elecciones presentan una oportunidad para cualquier miembro de la academia y en ésta podría salir una directora, siempre que haya una candidata con ganas y fuerza, porque es un momento difícil", ha añadido.

No obstante, a pesar de contemplar esta posibilidad, ambas han descartado dar un paso al frente para ser la primera directora. "A todos nos gustaría, pero en mi caso tengo mucha labor fuera de la institución", ha señalado Riera. "Yo no tengo edad, hay que tener más energías, más salud y hay que involucrarse 100%, porque es muy exigente. El centro de mi vida es escribir, aunque me gusta colaborar y trabajar en la Academia", ha explicado Puértolas.

También Margarita Salas --quien ingresó en la RAE en el año 2003-- ha descartado postularse para dirigir la institución. La RAE cuenta con un total de cuarenta y seis sillas académicas. El último en ser elegido en abril de 2018 fue el dramaturgo Juan Mayorga, quien tiene pendiente aún la lectura de su discurso de ingreso, al igual que Carlos García Gual.

OCHO MUJERES EN LA RAE

A día de hoy, hay ocho mujeres en la RAE. La lexicógrafa Paz Battaner fue la última mujer elegida para ocupar la silla 's' de la institución y a este nombre se suman Clara Janés ('U'), Carmen Iglesias ('E'), Margarita Salas Falgueras (i), Soledad Puértolas Villanueva ('g'), Inés Fernández-Ordóñez ('P'), Carme Riera Guilera ('n') y Aurora Egido Martínez ('B').

Además, si se observa el listado histórico, a las mencionadas académicas solo habría que sumar los nombres de tres mujeres más: los de Carmen Conde Abellán, primera académica de número de la RAE, quien leyó su discurso de ingreso en 1979 y que ocupó la silla 'K'; Ana María Matute, fallecida en junio de 2014, quien ocupó este sillón; y Elena Quiroga, quien tomó posesión en 1984 de la silla 'a', y falleció en 1995.

LA ELECCIÓN, EL 13 DE DICIEMBRE

La elección del nuevo director de la RAE tendrá lugar el próximo jueves 13 de diciembre, toda vez que el día 6 de diciembre es festivo y por lo tanto no se celebrará pleno, según han explicado a Europa Press fuentes de la academia.

El actual director de la institución, Darío Villanueva, anunció este jueves 4 de septiembre durante el primer pleno del curso que no se presentaría a la reelección en el cargo. Villanueva fue elegido en diciembre de 2014 y a finales de este año se cumplen cuatro años en el cargo.

Al puesto de director se pueden presentar todos los académicos aunque, siguiendo las normas y la tradición académica, no se proclaman oficialmente candidaturas. De acuerdo con lo recogido en los estatutos de la RAE, para la validez de la elección será necesaria la presencia de la mitad más uno de los académicos con derecho a voto.

Si nadie alcanzara ese resultado --la mayoría absoluta--, la semana siguiente, el 20 de diciembre, se realizaría una nueva votación con la participación de los presentes y ausentes con derecho a voto, en la que solo figurarán como candidatos los tres académicos más votados en la jornada electoral anterior.