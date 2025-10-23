MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La editorial Alfaguara publica este jueves el último libro de artículos de Javier Marías, 'Así que pasen treinta años', que fallecía en 2022.

Este volumen reúne los setenta y cinco últimos artículos publicados por Marías en su sección 'La zona fantasma' del suplemento dominical 'El País Semanal' entre el 30 de enero de 2021 y el 11 de septiembre de 2022.

"En esta época tan polarizada políticamente y en la que la cultura y la literatura se presentan como un refugio necesario, los artículos de Javier Marías constituyeron cada semana una especie de crónica política, cultural y social de los tiempos que vivimos. Sus textos evitan los convencionalismos, cualquier lugar común y lo políticamente correcto para ofrecer al lector una muestra de lo que supone pensar en libertad de forma argumentada y con un estilo elegante en el que brilla también el sentido del humor de un escritor inmortal", explica el sello editorial.