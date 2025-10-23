Archivo - FILED - 21 January 2006, Berlin: Spanish writer Javier Marias, pictured in Berlin. One of Spain's most important and successful contemporary writers, Javier Marias, has died at the age of 70, Spain's Minister of Culture Miquel Iceta confirmed on - Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo
La editorial Alfaguara publica este jueves el último libro de artículos de Javier Marías, 'Así que pasen treinta años', que fallecía en 2022.
Este volumen reúne los setenta y cinco últimos artículos publicados por Marías en su sección 'La zona fantasma' del suplemento dominical 'El País Semanal' entre el 30 de enero de 2021 y el 11 de septiembre de 2022.
"En esta época tan polarizada políticamente y en la que la cultura y la literatura se presentan como un refugio necesario, los artículos de Javier Marías constituyeron cada semana una especie de crónica política, cultural y social de los tiempos que vivimos. Sus textos evitan los convencionalismos, cualquier lugar común y lo políticamente correcto para ofrecer al lector una muestra de lo que supone pensar en libertad de forma argumentada y con un estilo elegante en el que brilla también el sentido del humor de un escritor inmortal", explica el sello editorial.