Antonio Rubio y Carmen Queralt, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2026 - KALANDRAKA

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ilustradora Carmen Queralt y el autor Antonio Rubio Antonio han sido galardonados con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente al año 2026, por la obra 'Divertimentos: juegos poéticos' (Kalandraka), a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado la obra 'Divertimentos: juegos poéticos', escrita por Rubio e ilustrada por Queralt, por "la brillantez con la que despliega un deslumbrante muestrario poético que transforma la palabra en un espacio de juego, descubrimiento y experimentación".

Asimismo, el jurado ha destacado que la propuesta de Antonio Rubio "abarca desde entretenidos 'limericks' y trabalenguas hasta caligramas, romancillos, haikus y poemas visuales donde se funden la rima y la grafía".

"Cada composición es un desafío ingenioso para el oído y la imaginación que celebra la creatividad verbal, la musicalidad y el humor. Un universo que se completa y enriquece con las hermosas ilustraciones de Carmen Queralt", añade el fallo.

El jurado ha señalado del trabajo de la ilustradora que "su técnica aporta dinamismo a una variopinta comparsa de animales, vegetales y seres fantásticos que potencian la dimensión lúdica y multiplican las resonancias de cada verso".

Además, el jurado ha concluido que "con su capacidad personal de mirar el mundo con un espíritu siempre nuevo, Antonio Rubio logra una comunión perfecta con el lector más joven porque él, como ellos, es un niño entre niños".

El premio reconoció en su pasada edición a Leire Bilbao, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Rafael Salmerón, Beatriz Giménez de Ory, Raimon Portell i Rifà, Juan Kruz Igerabide o Ledicia Costas.

Rubio (El Puente del Arzobispo, Toledo, 1953) es maestro y poeta. Es autor de libros, entre los que se encuentran la colección 'De la cuna a la luna', 'Aurelio', 'Colores', 'Números', 'La mierlita', 'El pollito de la avellaneda', 'Almanaque musical', 'Las alas del AVEcedario' y '7 Llaves de cuento'. Además, dirige la colección de poesía 'Trece Lunas' de FAKTORÍA K.

Por su parte, Queralt (Madrid, 1952) es ilustradora y diseñadora. Comenzó su trayectoria profesional en el mundo de la ilustración en los años 90. Se formó como ilustradora y diseñadora en la Escuela BAT, donde aprendió dibujo clásico y ha colaborado con diferentes editoriales y publicaciones especializadas como la revista 'Cavall Fort'. Entres sus trabajos se encuentran 'El mundo al que vienes', 'El monstruo y la biblioteca' y 'Mira, mira'.