Carmen María López gana el Premio Adonáis por la "emoción que atraviesa el tiempo" de su poemario 'Oración de la lluvia'

Carmen María López, Premio Adonáis 2025 - RIALP

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La poeta Carmen María López ha ganado este viernes la 79.ª edición del Premio Adonáis por la "emoción creciente que atraviesa el tiempo, las generaciones y las herencias literarias con un lirismo a la vez hondo y luminoso" de su poemario 'Oración de la lluvia'.

Rialp, editorial impulsora del Premio Adonáis, ha apuntado en un comunicado que Carmen María López es profesora titular de Teoría de la Literatura en la Facultad de Filología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y cuenta con trayectoria en la investigación filológica a través de estancias en universidades de prestigio, congresos internacionales y publicaciones en revistas especializadas.

López también ha recibido el Premio Extraordinario de Doctorado en Artes y Humanidades, junto a otros reconocimientos a su poesía, como el Premio Complutense de Literatura 2023 por 'Yo también anochezco' y el VII Premio ESPASAesPOESÍA 2024 por 'La madre de nadie'.

En la ceremonia de premios, también se han otorgado dos 'accésit'. El primero de ellos ha reconocido a Jorge Ortega, por 'Poliquetos' por "su escritura audaz, que combina un existencialismo irónico con una crítica social sin retóricas vacías, construida con gran pericia métrica y rítmica y deslumbrantes aciertos verbales".

Por su parte, Rocío Angulo se ha alzado con el segundo 'accésit' por 'Los geranios descosíos' en reconocimiento a "su capacidad para abordar el duelo con un tono elegíaco que mezcla lo popular y lo culto, con resonancias telúricas y profundas referencias a una estirpe femenina".

Este galardón nació en 1943 "con el objetivo de dar voz a poetas emergentes que escriben en lengua española". Además, la colección Adonáis dispone de más de 690 títulos, con los que ofrece "una radiografía de la evolución de la poesía española durante las últimas siete décadas", según la editorial.