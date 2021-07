Cultura concede los Premios a los Libros Mejor Editados en 2020

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura y Deporte ha concedido este lunes los Premios a los Libros Mejor Editados durante el año 2020, que tienen como objeto reconocer y estimular la labor de las editoriales en la edición de libros y obras, según ha informado el Ministerio.

Aunque los premios no tienen dotación económica, sí son "muy valorados" por los editores por lo que suponen de reconocimiento y prestigio a su trabajo editorial, así como por la difusión que conllevan, ya que los libros premiados serán expuestos posteriormente en las ferias internacionales del libro LIBER, Fráncfort y Leipzig.

En estas dos últimas ferias, de centenaria tradición bibliófila, se exhibe la exposición 'Best Book Design from all over the World' (Libros Mejor Editados en el Mundo), concurso internacional cuya primera edición comenzó en la ciudad de Leipzig en el año 1963 y para el que cada país envía los libros que ganan cada año su concurso nacional. Tras la exposición de los libros en ambas ferias alemanas, las obras quedarán como donación en el German Book and Type Museum de Leipzig.

El jurado de esta edición ha valorado 162 obras en total, incluidas en cinco grupos temáticos.

Entre ellas, han resultado ganadoras 'Oxido', de Eduardo Marco', en la categoría de Arte; 'Michelangelo el Divino', textos de Paula Guijarro con grabados originales de Lydia Gordillo, en Bibliografía; 'Breviculum Seu Electorium Paruum', de Thomas Le Myésier, editado por Millennium Liber, en Facsímiles; 'Cómo se hace un museo', de Ondrej Chrobák, ilustrado por David Böhm, en la categoría Infantiles y Juveniles; y 'Breve Atlas de los Faros del Fin del Mundo', de José Luis González, editado por Ediciones Menguantes, en la categoría de Obras Generales y de Divulgación.

El jurado ha estado presidido por la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, Mª José Gálvez Salvador, y actuando como vicepresidenta la subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, Begoña Cerro.

Además, han formado parte del jurado Joaquín Solana Oliver, por el Club de Gráficos Eméritos; Luis Hedo Gómez, por la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España; Josep Lafarga Sarrá, por la Federación de Gremios de Editores de España; Felicitas Corvillo Romero y Alfredo Gómez Cerdá, como expertos en la materia, y Teresa Goizueta Ruiz, por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Alfredo Gómez Cerda, miembro del jurado, se ha abstenido de participar en la votación de la categoría 'Libros Infantiles y Juveniles' al ser autor de uno de los libros presentados en la misma.