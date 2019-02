David Foenkinos: "No escribiría un libro sobre Macron, pero su historia de amor es emocionante y yo prefiero el amor"

Publicado 07/02/2019 18:38:03 CET

El escritor francés David Foenkinos señala que "aunque existe gente que vive en la superficialidad del mundo, hay una necesidad de buscar la inteligencia, el amor y la belleza". Es por esto que se considera un admirador del presidente de Francia, Emmanuel Macron, al que alaba "porque es muy inteligente y por supuesto por la relación de amor con su esposa".

Con motivo de su presencia en Madrid para promocionar su última novela 'Hacia la belleza' (Alfaguara), Foenkinos califica a Macron de "hombre muy inteligente por el que Francia está ahora mejor". En declaraciones a Europa Press, el también músico ha asegurado que el líder de 'En Marche!' "parece sacado de una novela del siglo XIX".

En cualquier caso, precisa que "no escribiría un libro sobre Macron" pero califica su historia de amor de "emocionante" y siempre se decanta por el amor. Precisamente, este tema y la belleza son cuestiones que ya abordaba en 'Charlotte', publicada en 2015. "Hablan exactamente de lo mimo, de cómo estos personajes quieren encontrar en su interior más profundo la belleza, y cómo pueden salvarse gracias al arte. En estos tiempos hay que buscar la inteligencia y la belleza de las cosas", ha asegurado.

'Hacia la belleza' está protagonizada por Antoine Dubris, un profesor de renombre que decide repentinamente abandonar su trabajo en la Escuela de Bellas Artes de Lyon para ser vigilante de sala del Museo de Orsay y cuidar el retrato de Jeanne Hébuterne, de Modigliani.

"Lo he construido como un vértigo, con la intriga por saber el por qué el personaje abandona todo, en Antoine hay una pulsión de supervivencia, de ir hacia lo que le toca realmente, la belleza, y yo creo que el arte puede curar y cicatrizar, puede consolar sobre todo", subraya.

A partir de allí, Foenkinos crea "una tensión narrativa que desencadena un misterio" que tiene que ver con una "autobiografía sentimental". "No es un libro biográfico en cuanto a la historia ni los personajes, pero sí en algunos temas, es mi libro más personal".

El literato de la Sorbonne fue operado del corazón a los 16 años, un hecho que marcó su vida y su carrera. "Creo que los libros, la pintura y la música es lo más delicioso de vivir y en el fondo fue esto lo que cambió mi vida, la profundidad estética de la vida. Iba a los museos, estudié jazz, tuve una relación diferente con las mujeres, intenté buscar lo mejor y lo que me tocaba", señala, en una comparación con su personaje.

"MIS LIBROS HABLAN DE UNA SEGUNDA VIDA"

En este sentido, Foenkinos se considera un gran lector y un fanático de la pintura del siglo XX, presentes en la historia. "Modigliani me encanta porque tiene mucha melancolía, atraviesa la eternidad con tristeza y al final del libro comprendemos que su propia tragedia se hace eco con otro personaje del libro, Jeanne Hébuterne, a quien mira todos los días, con la que mantiene una conversación silenciosa", agrega.

"Todos mis libros hablan de una segunda vida porque he conocido la muerte, me he encontrado con ella, y tengo mucho miedo, por mis hijos y mis seres queridos, pero también por ejemplo a que se acaben las croquetas", bromea sobre una de las cosas que más le gusta de España.

Actualmente, el ganador del Premio Renaudot, el Goncourt de Francia y el Globo de Cristal por 'Charlotte' prepara su próximo guión de cine "que girará en torno al sexo y no tendrá nada que ver con 'La delicadeza'", novela que escribió en 2009 y que obtuvo un total de diez galardones. También trabaja la adaptación al cine de su libro 'La biblioteca de los libros rechazados', de 2017.