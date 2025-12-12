Los diarios del hermano Roger de Taizé se presentan en Madrid: "Alegría, sencillez y misericordia"

El hermano Pedro, de Taizé, durante la presentación de los diarios del hermano Roger de Taizé. - EUROPA PRESS

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Editorial Perpetuo Socorro, en colaboración con la ONG Acoger y compartir, ha presentado este viernes en la Parroquia Santísimo Redentor de Madrid, el libro 'Alegría, sencillez, misericordia. Los diarios del Hermano Roger de Taizé (1945-2005)', la primera edición completa en castellano de los escritos personales del fundador de la comunidad de Taizé.

Durante el acto, el hermano Pedro, de Taizé, ha destacado la "alegría, sencillez y misericordia" del hermano Roger así como su capacidad para "desbloquear situaciones de tensión".

En este sentido, ha recordado una anécdota, cuando le acompañó a una reunión de obispos en México y se vivía un momento de "gran tensión" en la Iglesia pues había "grupos diferentes" que empezaban a hablar de la Iglesia de los pobres y de la teología de la liberación.

El hermano Roger, tal y como ha recordado, tenía que participar en un grupo "muy dividido, sin posibilidad de diálogo". "Estaba muy triste al final de la sesión de la mañana y me pidió que le llevara a la catedral, donde un campesino vendía pajaritos que mantenía en sus manos", ha recordado.

Según ha relatado, compraron un par de pajaritos y volvieron a la sesión de la tarde. "Entró en la reunión con los pájaros, yo estaba un poco turbado y el hermano Roger habló de la sencillez, de la humildad de María y José presentando a Jesús en el templo", ha explicado.

"EL ASOMBRO FUE TOTAL"

Según ha añadido, ante este gesto, "el asombro y el silencio del grupo fue total, como si los pobres hubieran sido escuchados", y la sesión pudo continuar en un "clima de diálogo diferente".

El cardenal arzobispo de Madrid señala en el prólogo del libro que "es un regalo encontrar estos diarios de forma continuada, pues brindan la oportunidad de emprender caminos, de comprender los procesos históricos y de escuchar, tras cada apunte, los grandes acontecimientos del siglo XX".

"Especialmente resuena en ellos la influencia del Concilio Vaticano II, los caminos complejos del diálogo interconfesional y su impacto en la vida de los jóvenes que acuden a la colina de Taizé", añade en el prólogo Cobo, que no ha podido acudir al acto.

El volumen recoge las anotaciones del hermano Roger desde los primeros años de recorrido de la comunidad en 1945 hasta su fallecimiento en 2005. El fundador de Taizé narra en primera persona sus orígenes familiares, sus fuentes intelectuales, sus principales intuiciones y la construcción de la comunidad como parábola de comunión.

A lo largo de sus más de 500 páginas, el libro permite "conocer de manera más profunda a este hombre místico, profético y fundador de una comunidad ecuménica", según ha afirmado el equipo de edición, compuesto por José Miguel de Haro, Cristina Ruiz Fernández, Pepe Montalva, Víctor Aguayo y el hermano Pedro de Taizé.

"Las fuentes a las que hemos acudido han sido sus propios escritos y los diez tomos de sus obras completas editados por la comunidad", han precisado. Además, se incluyen diversas notas de contextualización histórica y referencias bíblicas. "Los lectores y lectoras descubrirán que el legado del hermano Roger es enorme y sigue vivo", han asegurado.

El título que se ha dado a esta edición recoge tres palabras inspiradas por la Fraternité Spirituelle des Veilleurs que el hermano Roger conoció en su juventud, incluidas más tarde en la letra del canto de Taizé 'Heureux qui s'abandonne à toi' (Feliz quien se abandona a ti).

"Estas tres palabras -alegría, sencillez y misericordia- resumen para el Hermano Roger el espíritu de las Bienaventuranzas, están en el corazón de la Regla de Taizé y la Comunidad las ha convertido en uno de sus cantos de alabanza", han afirmado los editores.

Roger Schutz, (Provence, Suiza, 12 de mayo de 1915 - Taizé, Francia, 16 de agosto de 2005) fue un pastor y teólogo, que se instaló en 1940 en Taizé, Francia, para dar refugio a quienes huían de la guerra. Allí nace una comunidad de hermanos que, desde entonces, acoge a miles de jóvenes para compartir con ellos oración y reflexión y anima encuentros de jóvenes en todos los continentes.

Su visión, expresada en la Regla de Taizé, colocaba la reconciliación entre cristianos en el centro, no como meta final sino como base para promover la confianza y la paz entre los pueblos.

A lo largo de su vida, el hermano Roger impulsó iniciativas como la Operación Esperanza y abrió Taizé a generaciones de jóvenes que buscaban sentido, oración y compromiso con la justicia. Su proyecto inspiró encuentros internacionales y la 'Peregrinación de la Confianza' que continúa en la actualidad.

Murió violentamente a los 90 años, atacado por una persona con problemas de salud mental, durante la oración de la tarde en la Iglesia de la Reconciliación.