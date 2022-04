La escritora Annie Ernaux: "Macron ha provocado un sentimiento de abandono a una parte de la población"

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora Annie Ernaux, quien recupera en España uno de sus primeros títulos, 'Los armarios vacíos', de la mano de la editorial Cabaret Voltaire, considera que el reelegido presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, es en parte responsable de "un sentimiento de abandono" de parte de la población de su país.

"Lo que explica estas elecciones es realmente el sistema político, la manera de cómo funciona la vida política en Francia, que al final tiene apartada a una gran cantidad de ciudadanos. Hay un funcionamiento casi monárquico del Gobierno que está ligado a los presidentes de la República y, seguramente Macron ha provocado esos mismos efectos", ha señalado en una entrevista con Europa Press la candidata al Premio Nobel de Literatura.

Ernaux considera que esa suerte de 'apartheid' con algunas clases sociales viene de lejos. "Siempre ha habido esa tendencia, yo lo he vivido cuando era joven con De Gaulle y no era una sociedad con los mismos derechos para todos: al revés, era muy vigilada y con una radio y una televisión que no eran libres", ha apuntado.

En cualquier caso, esa situación no la considera suficiente para aupar a la presidencia a su rival, Marie Le Pen. "Hay una consciencia de la gente de lo que significaría este Gobierno, Le Pen se ha mostrado poco creíble e incluso los más decepcionados y reivindicativos pueden ver que esta mujer no tiene la capacidad para ser presidenta y sus decisiones son peligrosas", ha defendido.

Precisamente, en 'Los armarios vacíos' también subyace ese tema de fondo de la importancia de la condición social para prosperar en la vida, a través de una protagonista que años después se convertiría en la propia Ernaux autoficcionada en 'El acontecimiento'. Aquí, en esta novela todavía sin la voz del 'yo', se habla de una joven que pretende ascender proveniente de una familia humilde.

"Sin duda la importancia de la condición social y esta emergencia en el fondo de toda una franja de población que ha accedido a través de los estudios a una condición diferente de donde procedían es una preocupación hoy en día. En mi caso, he vuelto varias veces a ese mismo tema con la vergüenza o ese tipo de sentimiento que caracteriza al 'tránsfuga'", ha ironizado la autora.

Sin embargo, Ernaux no cree que a día de hoy se haya "estropeado" el ascensor social. "Es un mito sobre el que se ha funcionado en las últimas décadas, con un ascensor social que no era para nada común en mi época. Ahora no está estropeado, lo que pasa que hay que diferenciar entre ese transfuguismo de clase y el éxito social, que no es lo mismo", ha lamentado.

'Los armarios vacíos' es una novela "relativa a la vida, pero también al sentido que se da a la juventud" --también hay un episodio de aborto, similar al narrado en 'El acontecimiento'--. "Sobre todo está ese deseo de salir de mi medio social, fomentado por la escuela", ha apuntado.

La escritora francesa reconoce que la decisión de introducir esa literatura 'del yo' vino a través de sus lectores. "No fue una decisión brusca, pero sí que siento que los lectores me han empujado o animado a tomar la responsabilidad de decir 'yo'. De todas formas, creo que es una autoficción asimilada de autores como Chateaubriand, que me sirve para buscar la realidad", ha concluido.