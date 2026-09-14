La escritora Pilar González gana el XI Premio Alexandre Dumas de Novela Histórica con 'El gran viaje de Li Qingzhao'

La escritora Pilar González España, ganadora del XI Premio Alexandre Dumas de Novela Histórica. - M. A. R. EDITOR

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora madrileña Pilar González España ha resultado ganadora del XI Premio Alexandre Dumas de Novela Histórica, convocado por M.A.R. Editor, con su obra 'El gran viaje de Li Qingzhao'.

'El gran viaje de Li Qingzhao' narra la historia de Li Qingzhao (1084-1155), considerada la poeta más importante de la historia de la poesía china. Nacida en la dinastía Song en el seno de una familia culta y acomodada, recibió una educación destacada gracias al apoyo de su padre y desarrolló desde niña un gran talento para la poesía.

Se casó con Mingcheng, un funcionario y calígrafo con quien compartió su interés por el arte, la literatura y el coleccionismo. El esplendor cultural de la época se vio interrumpido por la invasión de pueblos extranjeros, que provocó la caída de la dinastía Song. Acosada por los enemigos, Li Qingzhao tuvo que abandonar su casa y sus bienes y emprender un viaje por China para reunirse con su marido.

Pilar González es escritora, sinóloga y traductora, profesora emérita de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Centro de Investigación MIRCo-UAM. Ha publicado varios libros de poesía, entre ellos 'El cielo y el poder', 'Una mano escondida en un cajón', 'El cabello más largo que mi amor', 'Transmutaciones' y 'Retráctiles', así como la obra de teatro 'Las hijas de Lot'.

González ha traducido a autores clásicos de la poesía y el pensamiento chino y ha publicado en España toda la obra de Li Qingzhao. Fue finalista del Premio Nacional de Traducción en 2005 por 'Wang Wei, Poemas del río Wang'.

La obra ha sido elegida como ganadora del Alexandre Dumas de Novela Histórica de entre 327 novelas procedentes de 28 países. Según los datos facilitados por la organización, 197 procedían de España, 29 de Argentina, 20 de México, 12 de Cuba, 8 de Chile y 7 de Venezuela.

Asimismo, Guatemala y Colombia aportaron 6 novelas cada uno; Uruguay e Italia, 5; Perú y Panamá, 4; y Francia y Bolivia, 3. Con 2 novelas figuraron Portugal, Paraguay, Costa Rica y Escocia, mientras que en Bélgica, Alemania, Bulgaria, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Honduras, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico presentaron una obra cada uno.