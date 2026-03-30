La Fundación Policía Española y Planeta convocan el IX Premio de Novela Policía Nacional dotado con 20.000 euros

La Fundación Policía Española Y La Editorial Planeta Han Convocado El IX Premio De Novela Policía Nacional. - FUNDACIÓN POLICÍA ESPAÑOLA

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Policía Española y la editorial Planeta han convocado el IX Premio de Novela Policía Nacional. Se trata de un único galardón dotado con 20.000 euros.

Así, se premiará novelas pertenecientes al género de la novela negra, policiaca o criminal y el plazo de presentación estará abierto hasta el próximo 15 de junio. Se fallará en noviembre.

De hecho, podrá optar al premio cualquier escritor de cualquier nacionalidad, siempre y cuando sea mayor de edad, y las obras que se presenten deberán ser originales, inéditas y escritas en lengua castellana.

Tal y como ha explicado la fundación, cada autor podrá presentar una única obra que deberá tener una extensión mínima de 250.000 caracteres. La obra se entregará terminada, sin ser susceptible de añadir partes o realizar cambios con posterioridad a su entrega o al fallo del premio.

El jurado estará integrado por siete miembros vinculados al mundo literario y editorial. Concretamente, un representante de la Fundación Policía Española, que será designado presidente del jurado; un representante de Editorial Planeta, que será designado secretario del jurado; dos policías con conocimientos literarios designados a propuesta de la Fundación Policía Española; dos escritores designados a propuesta de Editorial Planeta; y un escritor de prestigio que será elegido de mutuo acuerdo entre la entidad y el sello editorial.