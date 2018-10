Gibson describe, en su último libro, el papel político de Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández y Juan Ramón Jiménez

Actualizado 28/02/2007 15:54:06 CET

El historiador irlandés Ian Gibson describe la lucha de cuatro poetas españoles, Federico García Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández y Juan Ramón Jiménez, por la defensa de la democracia y la República en su libro 'Cuatro poetas en guerra' (Planeta). "A mí me hubiera gustado que continuara la República legítima y que no hubiera habido en España una carnicería, no me gustan las repúblicas comunistas ni los regimenes fascistas", reconoció.

Con un tono ameno y divulgativo de cara al público joven y con el objetivo de curar la "ignorancia" y "confusión" que existe respecto a la Guerra Civil, Gibson ha escrito este estudio comparativo sobre cuatro poetas españoles y su relación con la política durante las décadas más sangrientas del siglo XX.

"Los cuatro fueron republicanos a su manera pero todos admiraban al pueblo y apoyaban la democracia", alegó Gibson, quien reconoce que en esta obra apenas aporta datos novedosos, salvo la fecha correcta de la muerte de Lorca, gracias a la investigación de Manuel Titos Martínez.

NUEVOS DATOS SOBRE LORCA

Este reconocido hispanista, que ha escrito títulos como 'Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca', o 'Ligero de equipaje. La vida de Antonio Machado', señaló que el poeta granadino murió en la madrugada del 18 de agosto de 1936 y no el día 19 como se pensaba y declaró que en su fusilamiento se mezclaron motivos políticos y familiares.

De la mano del periodista y dramaturgo argentino Pablo Suero, amigo de Lorca que llega a España para cubrir para su diario las elecciones de 1936 y entrevistar a personajes destacados del momento, Gibson nos sitúa en el turbulento Madrid de los meses previos a la sublevación contra la República y describe cómo cada uno de estos poetas hicieron explicito su compromiso democrático y antifascista.

En este sentido, Gibson esbozó los diferentes matices ideológicos de estos cuatro autores, considerados como cuatro de las mejores voces poéticas de la España del siglo XX. "Muchas veces he pensado lo que podría haber sido este país y no fue por culpa de la guerra", apuntó Gibson.

De Antonio Machado, quien se definía así mismo como un "viejo republicano', destacó su admiración por el marxismo pero siempre dentro de unos límites, ya que consideraba que el factor económico no podía ser lo más importante en su vida. Destacó también los últimos momentos de su vida "de una gran tristeza" reflejados en su cita de Shakespeare, escrita en un papel: 'To be, or not to be' y sus versos de duelo para su amor imposible, Pilar Valderrama.

Respecto a García Lorca, admirado y envidiado por gran parte de sus contemporáneos, resaltó su escasa valentía física frente a su gran implicación política firmando manifiestos antifascistas. Su frase "En Granada se agita la peor burguesía de España" fue para Gibson su sentencia de muerte, unido a su homosexualidad, "que no le ayudo nada", declaró.

LA MUERTE DE MIGUEL HERNÁNDEZ

La muerte de Miguel Hernández, solo y gravemente enfermo de tuberculosis en la cárcel, es para el historiador irlandés uno de los episodios más dramáticos de la guerra. Sus amigos falangistas no pudieron salvarle, aunque consiguieron una rebaja de su condena por parte del general Franco y "en vez de fusilarle, le dejaron morir en la cárcel de tuberculosis, infectado de pus y sin poder ver ni a su mujer ni a su hija", argumentó Gibson.

Finalmente, de Juan Ramón Jiménez explicó que murió "terriblemente solo" en el exilio deprimido tras la muerte de su mujer Zenobia en 1956. La concesión del Premio Nóbel de Literatura ese mismo año no sirvió para paliar su dolor que le acompañó hasta su muerte dos años después, en la misma clínica que su esposa.