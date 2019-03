González-Harbour recupera al Goya más oscuro en 'El sueño de la razón': "La España de los garrotazos ha vuelto"

Publicado 06/03/2019 15:54:49 CET

La periodista Berna González-Harbour vuelve con un nuevo caso para la comisaria María Ruiz en 'El sueño de la razón' (Destino), esta vez con el oscuro mundo de las pinturas negras de Goya como conexión con los asesinatos de un perturbado en el Madrid actual, que recuperan la imagen de "la España de los garrotazos".

"Esa época ha vuelto, la de la España negrísima pero que a la vez es capaz de ser brillante. Hemos tenido un gran país que en varias épocas se ha sumido en una especie de autodestrucción colectiva (ya sea hace más de 70 años o hace dos siglos, con Goya), sin ser capaces de conciliarnos con nuestras virtudes", ha explicado la autora.

Una joven aparece muerta en una presa del Manzanares y la comisaria Ruiz comienza una investigación que le llevará a conectar esta y otras muertes con estampas y pinturas de Goya. La capital española es una protagonista más de una historia en la que se refleja "el Madrid de hoy" a través de casas okupas o gente fuera del sistema.

"Es verdad que la crisis ha dejado fuera del sistema a mucha gente, el Estado ha fallado y hemos fallado todos, pero la gente ha buscado alternativas y eso es positivo. La generación que viene va a ser muy poderosa, porque emerge de unas cenizas oscuras: han nacido con la crisis y se han tenido que reinventar", ha aseverado.

No obstante, el Madrid reflejado en 'El sueño de la razón' es "un sitio de quiero y no puedo, en el que no hay meritocracia que valga", ha señalado la autora, quien también ha incidido en la importancia en la trama del río Manzanares o de esos túneles subterráneos que recorren la ciudad y que ella misma ha visitado para documentarse --por ejemplo, el que une el Palacio Real con el Palacio de los Vargas--.

No es casualidad que la primera víctima de este perturbado --"obsesionado" con las pinturas de Goya-- sea la de una becaria universitaria zaragozana que "llega a Madrid con ilusión y pasión pero se encuentra también con el rechazo" en la gran ciudad --algo que también le pasó al pintor--.

LA LUZ Y LA NEGRITUD DE GOYA

Obras como 'Los fusilamientos', 'La carga de los mamelucos', la 'Romería en la pradera de San Isidro' o 'La casa de los locos' forman parte de una trama que también está 'permeada' por la personalidad de Goya. "Goya representa como nadie ese viaje de la belleza al horror", ha recordado, en alusión a las pinturas de la Quinta del Sordo donde se refugió en su vejez.

"Goya comenzó pintando obras muy luminosas, llenas de deseo y de belleza, hablando de una España que intentaba acercarse a Europa con la ilusión de modernidad, pero acabó rodeado de negritud", ha lamentado la escritora, quien cree que se le ha "dado la espalda". "España es un país lleno de Goya, pero no lo tenemos suficientemente valorado", ha concluido.