Hallan en un museo francés una página perdida del Palimpsesto de Arquímedes, desaparecida durante décadas

Un investigador francés del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) ha descubierto en el Museo de Bellas Artes de Blois (Francia) una página del Palimpsesto de Arquímedes, uno de los manuscritos antiguos más importantes.

Así lo ha indicado el CNRS en su página web donde señala que esta página se creía perdida durante mucho tiempo. Un análisis inicial confirma que la página corresponde a la página 123 del Palimpsesto y contiene un pasaje del tratado de Arquímedes 'Sobre la esfera y el cilindro', Libro I, Proposiciones 39 a 41.

El Palimpsesto de Arquímedes es un manuscrito griego del siglo X que contiene varios tratados de Arquímedes de Siracusa, parte del cual fue borrado en la Edad Media para reutilizar el pergamino en otros escritos. Esta práctica de reciclaje, según el CNRS, era común en la época para este tipo de materiales de escritura de piel de animal, que eran extremadamente costosos.

El documento fue conservado en Jerusalén y luego en Constantinopla, y posteriormente se documentó mediante fotografías por iniciativa de Johan Ludvig Heiberg en 1906 antes de ingresar en una colección privada en Francia, y antes de que el Ministerio de Cultura francés autorizara, en 1996, su exportación y venta en subasta a un coleccionista privado, su actual propietario.

Estas fotografías han permitido confirmar "sin ambigüedad" que la página hallada era la número 123 del Palimpsesto. En una de sus dos caras, un texto de oraciones cubre parcialmente diagramas geométricos y un pasaje del tratado 'Sobre la esfera y el cilindro', Libro I, Proposiciones 39 a 41, gran parte del cual sigue siendo en gran parte legible. La otra cara está cubierta por una iluminación añadida en el siglo XX, que representa al profeta Daniel rodeado de dos leones, bajo la cual el texto antiguo sigue siendo inaccesible hasta el día de hoy mediante los métodos convencionales de examen.

El investigador planea realizar las primeras campañas de imágenes dentro de un año, utilizando un enfoque multiespectral combinado con una serie de análisis de fluorescencia de rayos X basados en sincrotrón en un intento de revelar el texto oculto bajo la iluminación.

Como resultado de los cambios de propiedad del Palimpsesto hay otras hojas del documento que se consideran todavía perdidas.