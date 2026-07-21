El Instituto de Cultura Gitana dedica el número 22 de la revista Cuadernos Gitanos a la poesía

Instituto De Cultura Gitana - INSTITUTO DE CULTURA GITANA

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Cultura Gitana ha publicado el número 22 de la revista semestral Cuadernos Gitanos, una edición monográfica dedicada a la poesía gitana que reúne a autores y autoras de distintas generaciones y que supone, además, la primera editada bajo la dirección de Ismael Cortés.

La publicación, impulsada en 2007 con el objetivo de difundir la cultura, la historia y el pensamiento del pueblo gitano, incluye un editorial firmado por Cortés, titulado 'La cultura gitana: Europa y el Arte del Encuentro', en el que reflexiona sobre la identidad romaní como un modelo de convivencia democrática en la Europa contemporánea.

Asimismo, el número recoge una crónica de la XVIII edición de los Premios del Instituto de Cultura Gitana 8 de abril, firmada por Celia Montoya, sobre los primeros galardones celebrados bajo la dirección de Cortés y que distinguieron, entre otros, al guitarrista Tito Losada, la escritora Lola Cabrillana y la actriz Alina Serban.

La revista se cierra con el ensayo 'Poesía: Entre el Cielo y la Tierra', dedicado a la transición de la cultura gitana de la oralidad a la escritura a través de la figura del poeta argentino-romaní Juan Luis Aguilera (Santa Fe, 1928-Buenos Aires, 2003).

El apartado central de la publicación está dedicado a la poesía gitana contemporánea, con textos de autores de diferentes generaciones y estilos. Entre ellos figura Kelly Clementine, que reflexiona sobre la poesía como herramienta de supervivencia y presenta el poema narrativo 'La niña del lazo', centrado en la identidad y el antirracismo en el ámbito escolar.

También participa Joaquín López Bustamante, director del programa 'Gitanos' de RNE, con un recorrido por la copla flamenca entendida como un corpus poético colectivo y una selección de su poemario La puerta entorná. Por su parte, Noelia Cortés aporta dos poemas de 'Rosal o reptil', en los que aborda cuestiones como la espiritualidad, la memoria y la culpa aprendida.

Completan el monográfico Eduardo García Mayo, con Samudaripén, una elegía dedicada a las mujeres gitanas víctimas del exterminio nazi, y Pastora con sus corales, un poema sobre el amor y el romanticismo, así como Yurena Montoya, que cierra el bloque poético con Umbilical y Palatina, dos textos que exploran la memoria familiar y la transmisión intergeneracional.