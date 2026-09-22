Julia Navarro defiende el "derecho" de los jóvenes a "cambiar los paradigmas" y apela al diálogo entre generaciones

La escritora Julia Navarro (i) y la ministra de Defensa, Margarita Robles (d), durante la presentación de la novela ‘Una familia moderna’, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora Julia Navarro ha abogado por el "derecho" de los jóvenes a "cambiar todos los paradigmas de la sociedad", al tiempo que ha llamado a salvar los "desencuentros" existentes entre generaciones mediante la comprensión: "La conversación siempre tiene que ser de doble dirección".

Julia Navarro ha presentado este martes en el Teatro Fernando de Rojas de Madrid su nueva novela, 'Una familia moderna' (Plaza & Janés), con la que busca ahondar en las diferencias intergeneracionales y la falta de comunicación ante la sociedad actual.

"El mundo es verdad que ha cambiado mucho muy deprisa y a veces no nos da tiempo a situarnos en esa nueva realidad", ha señalado la escritora, quien ha admitido que ahora "cuesta reconocer los valores que le hemos intentado enseñar a nuestros hijos". Sin embargo, ha defendido que éstos "no están confundidos" y tienen "todo el derecho a cambiar todos los paradigmas de la sociedad, por mucho que nos molesten".

"Creo que cada generación tiene derecho de hacer las cosas como crea que las tiene que hacer, de la misma manera que las anteriores hicimos lo mismo", ha subrayado.

Julia Navarro también ha señalado la falta de comunicación entre jóvenes y mayores, una brecha que se convierte en el eje vertebrador de su libro. "Es una novela en la que intento incomodar; intento poner un espejo sobre la realidad de la sociedad en la que vivimos", ha expuesto.

Para la escritora, la raíz de esta falta de entendimiento es un problema por ambas partes: a los mayores "nos cuesta entender mucho a los hijos y a los nietos", mientras que los jóvenes "tampoco hacen ningún esfuerzo por intentar entendernos a nosotros".

"Yo creo que la conversación siempre tiene que ser de doble dirección. No puede ser que yo te comprendo a ti todo lo que hagas, y tú no me comprendes a mí en nada de lo que pienso".

Por otro lado, su novela aborda el miedo al paso del tiempo, así como los intentos por frenar la vejez, una lucha que, para Julia Navarro, va más allá de la mera "frivolidad" del físico. "Cuando llegas a una edad, piensas que estás en el último cuarto de hora de la vida. Y parece que si te mantienes más joven, estás retrasando esa cita ineludible que todos tenemos con la parca", ha explicado.

ROBLES DESTACA EL COMPROMISO SOCIAL

Junto a Navarro han estado el filósofo Javier Gomá y la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha contrapuesto a la protagonista, una mujer de 70 años con dificultades para aceptar su envejecimiento y "aburrida con la vida", con la propia escritora, a quien ha definido como "comprometida con la sociedad" y "con la valentía y el coraje de decir negro sobre el blanco aquello que no le gusta y aquello que no comparte". "Por eso yo cuando leía la novela decía 'esta Martha es justamente lo contrario que Julia'", ha añadido.

En ese sentido, Robles ha aprovechado para poner a Julia Navarro como ejemplo de persona, especialmente ante un "mundo que no es fácil", en el que hay guerras o "mediocridad y envidia". "En este libro ha querido demostrar que, con independencia de la edad, hace falta compromiso y hace falta compromiso con la vida, con las personas con tu familia", ha subrayado.