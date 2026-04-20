El mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025:"El español no es la lengua de la Conquista sino de la independencia"

1079778.1.260.149.20260420172716 El escritor y académico mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, mantiene un encuentro con los medios de comunicación en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). El galardonado ha sido presentado a l - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, ha comenzado la Semana Cervantina retomando la relación entre España y México, asegurando que la "petición de perdón" que inició el anterior mandatario del país norteamericano, Andrés Manuel López Obrador, es "un despropósito" y ha defendido el español como la lengua de la independencia y no de la Conquista.

"Yo sostengo que la lengua española en Hispanoamércia no es tanto la lengua de la conquista, sino es obviamente la lengua de la independencia. Si no hubiéramos tenido esta lengua española, simple y sencillamente no habríamos podido conformar nuestras respectivas nacionalidades. México, si no hay lengua española, no sería México", ha asegurado para añadir que quienes hicieron en Latinoamérica el trabajo de "castellanización" fueron las "flamantes repúblicas" creadas después de los procesos de independencia.

En un encuentro con los medios este lunes, a pocos días de la recogida del galardón a manos de los Reyes Felipe VI y Letizia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), Celorio ha tachado la exigencia de perdón por parte de México a España de "anacrónica" y "retrotópica". "Pedirle a un estado que se disculpe por los abusos cometidos frente a otro país cuando ese estado no era ni España ni ese país sobre el cual se cometieron los abusos tampoco era México, no deja de ser una especie de anacronismo muy fuerte de hace medio milenio", ha insistido.

Concretamente, ha asegurado que es una especie de "retropía" sobre la época prehispánica que la hace ver como un "paraíso perdido". "Como si fuera el paraíso perdido. Hay una nostalgia por ese paraíso cuando las condiciones de la época prehispánica no eran paradisíacas", ha apuntado el escritor, de 78 años.

A pesar de estas palabras, Celorio ha asegurado que eso no quiere decir que "la Conquista no haya tenido signos muy fuertes de violencia", pero ha explicado que "también había violencia en las comunidades originarias de lo que luego fue México".

UBICAR LA VIOLENCIA EN SU TIEMPO

"Me gustaría decir que esa violencia habría que ubicarla en su tiempo", ha añadido para después recordar las palabras del poeta español Manuel José Quintana: "Crímenes fueron del tiempo y no de España".

El acto de entrega del Premio Cervantes, el más prestigioso galardón de las letras en español, tendrá lugar el 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá y estará presidido por los Reyes, con la participación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Así, intervendrán tanto el monarca como Urtasun y el galardonado.

Previamente, el miércoles 22 de abril, como es habitual, Felipe VI y Letizia ofrecerán en el Palacio Real un almuerzo a una representación del mundo de las letras, según la Agenda Oficial de la Familia Real para la próxima semana consultada por Europa Press.

RECUERDO A SU EDITORA EN TUSQUETS

En este primer acto de la Semana Cervantina que se ha celebrado en el Museo Nacional Reina Sofía Celorio ha comenzado mostrando su "profundo pesar" por el fallecimiento de la que fue su editora y fundadora de Tusquets Editores, Beatriz de Moura, que murió el pasado viernes en Barcelona.

SENTIDO DEL HUMOR DE 'EL QUIJOTE' Y CERVANTES

Por otro lado, el escritor -que ha explicado que desde que le dieron la noticia del galardón sigue "emocionado"- ha hecho un "'spoiler'" de su discurso de este jueves. Así, ha explicado que hablará de 'El Quijote' y del "sentido del humor" que hay tanto en la obra como en Cervantes.

"Me gustaría conocer un retrato en el que (Cervantes) estuviera carcajeandose porque su sentido del humor es extraordinario y siempre le vemos solemne (...) Subvierte ('El Quijote') cualquier predeterminación canónica", ha explicado.

LA LITERATURA "NO PUEDE HACER NADA" CONTRA LA VIOLENCIA ACTUAL

En cuanto a la "violencia" actual que "sacude" tanto a su país natal, México, como al mundo en general, Celorio ha asegurado que la literatura no puede hacer "nada" contra ella.

"Me han preguntado (...) qué podía hacer la literatura frente a la violencia, hablando más particularmente de mi país. Lamentablemente la literatura no puede hacer nada frente a la violencia, más que registrarla, ponderarla, criticarla. Y ese es el ejercicio del escritor", ha asegurado el autor.

El pasado mes de noviembre, el jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes', correspondiente a 2025, eligió al escritor Gonzalo Celorio como ganador de la edición de ese año. El premio está dotado con 125.000 euros.

La entrega del Premio Cervantes se celebra todos los años el 23 de abril, coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, y únicamente hasta ahora no se pudo celebrar en esa fecha en el año 2020 y 2021, debido a la pandemia de coronavirus.

Tanto Joan Margarit como Francisco Brines recibieron el premio en una ceremonia privada a la que asistieron los Reyes y que, por primera vez en la historia del galardón -en marcha desde el año 1976-, no se celebró en 23 de abril.

En la edición pasada del premio, que recaía sobre Álvaro Pombo, el escritor leonés acudió al tradicional almuerzo anual con representantes del mundo de las letras en el Palacio Real que ofrecen los Reyes por su "delicada" situación de salud y durante la entrega en Alcalá, delegó la lectura del discurso de recogida que se centró en 'El licenciado Vidriera'.