Rusia pide extremar las precauciones en viajes a Tailandia ante "cacerías" de detención a petición de EEUU

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ofrece una rueda de prensa en Moscú. - Europa Press/Contacto/Sergei Fadeichev

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha pedido este viernes a los ciudadanos rusos que viajan a Tailandia que extremen las precauciones ante lo que consideran una "cacería" de detenciones a petición de Estados Unidos.

En un comunicado, el Ejecutivo ruso "insta a los ciudadanos rusos a extremar las precauciones al viajar a Tailandia, tanto por motivos de ocio como de negocios, debido al alto riesgo de detención o arresto en ese país a petición de las fuerzas del orden y los servicios de Inteligencia estadounidenses".

"Recomendamos encarecidamente a los ciudadanos rusos que tengan el más mínimo motivo para creer que pueden ser objeto de un proceso penal por parte de las autoridades estadounidenses que se abstengan de viajar a Tailandia, país que tiene un tratado bilateral de extradición con Estados Unidos, y que eviten las escalas en los aeropuertos locales", ha señalado Moscú.

Según Exteriores, Tailandia, país que describe como "amigable y popular entre los turistas rusos", es uno de los sitios en los que Washington "ha emprendido una verdadera 'cacería' de rusos".

"Estados Unidos actúa con agresividad, haciendo caso omiso de las autoridades tailandesas y llevando a cabo operaciones especiales para 'capturar' a nuestros ciudadanos que han llamado su atención por diversos motivos. Muchos de los detenidos se enfrentan a amenazas de las agencias de inteligencia estadounidenses, intimidación y presión psicológica para obligarlos a confesar", ha denunciado Moscú.

Rusia señala que la "justicia punitiva" estadounidense se ha recrudecido desde el inicio de la operación militar especial, eufemismmo con el que Moscú se refiere a la guerra en Ucrania.

"Con la imposición de numerosas sanciones extraterritoriales contra sectores estratégicos de la economía nacional, muchos rusos, sin siquiera darse cuenta, corren el riesgo de convertirse en blanco de las autoridades estadounidenses", ha advertido.