Muere Edith Eger, superviviente del Holocausto y autora de 'La bailarina de Auschwitz'

La escritora y superviviente del Holocausto Edith Eger. - EDITORIAL PLANETA

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Edith Eger, superviviente del Holocausto, psicóloga y autora del bestseller 'La bailarina de Auschwitz', falleció este lunes 27 de abril a los 98 años, según ha informado su editorial en España, Planeta.

Nacida en Hungría, Eger fue deportada con 16 años al campo de concentración de Auschwitz en 1944, experiencia que relató décadas después en una obra que cuenta con más de un millón de lectores en todo el mundo y más de 500.000 ejemplares vendidos en castellano desde su publicación en España por Planeta en 2018.

'La bailarina de Auschwitz' narra la experiencia de la autora en el campo de concentración y su posterior proceso de reconstrucción vital. En abril de 2025, un año antes de su muerte, se publicó una adaptación para público joven de su obra más conocida, con el objetivo de acercar su testimonio a nuevas generaciones de lectores.

"Con la desaparición de Edith Eger, perdemos una voz única, pero su mensaje seguirá vivo en sus páginas y en los cientos de miles de lectores que han encontrado en su historia una fuente de inspiración", ha expresado su editorial en un comunicado.

Eger sobrevivió a Auschwitz y huyó a Checoslovaquia para acabar finalmente en Estados Unidos. Allí se doctoró en Psicología y conoció a su mentor, Viktor Frankl, quien le mostró la necesidad de superar su trauma para alcanzar la felicidad.

A lo largo de su carrera, fue profesora en la Universidad de California y tuvo su propia clínica en La Jolla. Fue la encargada de pronunciar el discurso de homenaje a Viktor Frankl en su noventa aniversario, durante la celebración de la Conferencia Internacional de Logopedia. Junto a 'La bailarina de Auschwitz', publicó 'En Auschwitz no había Prozac', que también se convirtió en bestseller.