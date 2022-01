'El plagio', la lucha del saxofonista de Los Pekenikes por los derechos de autor de un programa de televisión

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor Daniel Jiménez publica 'El plagio' (Pepitas ed.), un relato de la batalla que emprendió su padre Juan Jiménez --miembro del mítico grupo de Los Pekenikes-- por recuperar lo invertido en un programa piloto de televisión que no llegó a ser emitido pero que, sin embargo, cuenta con muchas similitudes con otro espacio que sí alcanzó la fama: el popular 'Gran juego de la oca'.

En 'El plagio', Jiménez no menciona en ningún momento el nombre de este mítico programa de televisión de los años 90 ni el de los directivos que presuntamente llevaron a engaño a su padre. La propuesta de Juan Jiménez para la televisión pública consistía en un juego similar al de la oca, con niños concursantes, que lanzaban un dado para ir superando pruebas en función de la casilla en la que caían.

El músico de los Pekenikes propuso esta idea a finales de los años 80 a directivos de la cadena pública, que entonces no dieron viabilidad al proyecto pero que, tras su salida a un canal privado, sí que sacaron adelante un programa parecido (y que alcanzó gran popularidad sobre todo en su primera etapa, con Emilio Aragón y Lydia Bosch al frente).

"Es verdad que es una historia como la de David y Goliat, aunque mi padre siempre ha hablado de 'El Quijote'. Yo asumo que es un asunto contra gente que sigue ahora en la cúspide y nadie les va a mover de allí, pero este libro lo he escrito por su valor reparador", ha explicado en una entrevista con Europa Press el autor, quien en el libro ya cuenta que su padre perdió el juicio contra la cadena de televisión por una mala praxis de su abogado --demandado a su vez también--.

Pero 'El plagio' va más allá de relatar esta historia, que paralelamente al relato de Daniel está también poniendo en papel el propio padre de Jiménez: es un relato sobre la descomposición de una familia a raíz del engaño. Absorbidos durante años por el rencor y el engaño, los miembros de la familia Jiménez tardaron años en "ver la luz", como apunta el escritor madrileño.

"Ahora estamos en un buen momento y, como dice mi padre, al final la familia es importante, pero yo quería sanar las heridas: las mías, y las de mis padres y que fuéramos hacia algo luminoso", ha añadido. En 'El plagio', Jiménez relata las múltiples pesadillas de su padre, quien recurrentemente soñaba con disparar a los "ladrones" de su idea.

¿EL DINERO DA LA FELICIDAD?

De hecho, en el libro el autor reconoce la importancia que desde ese momento tuvo el dinero para él y su familia. "El dinero no da exactamente la felicidad, pero sí que la cosa va en la línea del consejo que me ha dado mi padre: 'si no te van dar dinero por eso, no lo hagas'", ha defendido.

Así, Jiménez reitera la importancia de "dejar constancia de lo que valen las cosas". "Cuando te han robado algo hermoso, lo han convertido en algo material y nuestras vidas sufren las consecuencias era inevitable esa idea del dinero que tenía mi padre y que al final he asumido yo", ha indicado.

El autor reconoce que ha tenido una relación "conflictiva" con la familia --plasmada en obras anteriores-- y que este relato puede entenderse como "una muestra de amor" al padre que estaba pendiente. "No sé si era una deuda, pero era una promesa y estaba latente. Yo lo negaba y estaba echando balones fuera para reírme de lo que había pasado, con movimientos como el plagiarista, pero tenía que ser honesto con mi padre", ha afirmado.

LA FAMILIA Y TOLSTOI

"Usando la manida frase de Tolstoi, todas las familias felices se parecen entre sí, pero las desgraciadas lo son cada una a su manera. Yo estoy ahora en el tránsito de ser padre y eso me hace ver que a mi familia le debo agradecimiento y compensación por lo bien que han intentado hacer las cosas, aunque a veces no lo hayan conseguido", ha relatado Jiménez.

En cualquier caso, reconoce haber heredado "la misma cabezonería" de su padre y quiere seguir intentando el vivir de la literatura. "Vamos siempre con lo justo, pero sigo con proyectos", ha concluido, adelantando eso sí que dejará de lado por primera vez esa escritura autobiográfica: "lo siguiente sería hablar de mi hijo y de la experiencia como padre y no tengo ganas".