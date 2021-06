Sergio Del Molino, 'Contra la España vacía': "No creo que hoy haya franquistas, más allá de cuatro chalados"

"Estoy alucinado con la reacción de fiereza estalinista a las palabras de Ana Iris Simón, que roza el delirio", ha criticado

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Sergio del Molino publica su ensayo 'Contra la España vacía' (Alfaguara), un repaso a diversos temas de actualidad --incluida una revisión a su ya conocido libro sobre la España rural-- en el que el autor también critica el uso del franquismo como arma arrojadiza en la política actual.

"Es que Franco lleva 46 años muerto y eso es más tiempo del que gobernó. La democracia ya es más longeva que el franquismo. Franco ha sido actor político porque se convoca su espíritu una y otra vez, no porque su larga sombra tenga presencia. España dejó de ser franquista muy pronto", ha defendido en una entrevista con Europa Press el escritor y periodista.

Para Del Molino, el hecho de "haber resucitado" a Franco en los últimos años en el debate político es "un recurso retórico, más que una realidad y una forma de simplificar las cosas para poder señalar a enemigos con rasgos indefendibles". "De hecho, es que no creo que haya franquistas más allá de cuatro chalados", ha comentado con humor.

En 'Contra la España vacía', el autor traza una línea de crecimiento de los populismos en Europa que también ha llegado a España. De ellos, Del Molino señala a Vox y Podemos como dos ejemplos, pero al hilo de una posible relación con el franquismo del partido liderado por Santiago Abascal, hace una aclaración.

"Ni siquiera Vox es franquista, sino una formación de nuevo cuño, en la línea de la ultraderecha trumpiana y enraizada en el aquí y ahora. Vox puede usar cierta simbología franquista, pero no procede de Franco. Y me parece insólito que estemos señalando franquistas en el año 2021, como también que haya antifranquistas. ¿Pero contra qué te opones?", ha cuestionado.

Respecto a la comparación entre Podemos y Vox, Del Molino afirma que ambos son "populistas", pero "el más relevante ahora" es Vox. "Es el partido más representativo en España de los populismos fuertes que amenazan a la democracia liberal, porque Podemos al final se ha quedado prácticamente en un fenómeno español, que no ha tenido mucho parangón fuera. Pero el populismo que manda y al que hay que prestar atención ahora es el de derechas", ha alertado.

Otro de los frentes abiertos que aborda su libro es el de Cataluña, el independentismo y los nacionalismos. Del Molino da una vuelta a la situación actual y cree que el hecho de estar hablando de nuevo de estas polémicas "demuestra que la pandemia no ha sido para tanto".

"El hecho de que seamos capaces de volver a meternos en los mismos barros discursivos significa que no ha sido un desastre tan grande: después de la Segunda Guerra Mundial nadie tenia ánimos para volver a los debates anteriores. Si tenemos ganas de pelearnos es porque no hemos perdido tantas fuerzas", ha ironizado.

CATALUÑA, "A LA CASILLA DE SALIDA"

El autor de 'La hora violeta' considera que el tema de los indultos que están sobre la mesa supone que "todo el asunto catalán va a volver a la misma casilla de salida" en la que estaba hace tres años y medio, en octubre del año 2017. "No estoy de acuerdo con los indultos, porque la justicia está para cumplirse", ha indicado.

"Pero es verdad que se trata de una iniciativa política audaz que va a provocar movimientos y va a hacer que se vuelva a animar el debate, que es la única manera de salir del bucle infinito en que estamos. De todas formas, el primer movimiento debería haber sido por parte de responsables de partidos independentistas, con autocrítica y reflexión", ha lamentado.

"ACUSACIONES ESTALINISTAS" A ANA IRIS SIMÓN

Por último, Del Molino ha aludido a la reciente polémica generada con las palabras de la periodista Ana Iris Simón --autora de 'Feria'-- ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que comparaba la situación de la generación actual con la de sus padres y abogaba por un retorno a la vida rural en algunos casos.

"Siento mucha afinidad con muchas de las cosas que dice Simón y una afinidad profunda entre su forma de sentir y entender el mundo y la mía. Por eso estoy completamente alucinado del delirio con el que se ha recibido el discurso: estamos en un momento desquiciado donde algunos popes de cierta izquierda purista o que ellos creen que es purista u ortodoxa se sienten desnudos y amenazados por verdades del barquero", ha criticado.

A su entender, se ha producido una "reacción con fiereza estalinista" a las palabras de la autora de 'Feria', "lanzando acusaciones que van más allá del delirio". "No me cabe el asombro en el cuerpo y admiro mucho la entereza con que una mujer embarazada y de 30 años está recibiendo estas acometidas que a mí me harían llorar por la noche", ha concluido.