'Tranquilas' reúne autoficciones de 14 autoras que aspiran a "una revolución y un Me Too literario y periodístico"

Penguin Random House ha presentado el libro 'Tranquilas' (Lumen), que reúne las autoficciones de 14 escritoras que aspiran a "una revolución y un Me Too literario y periodístico" a través de la compilación de historias sobre "dejar el miedo a salir", como han explicado en un encuentro con los medios las autoras del proyecto, María Folguera y Carmen G. de la Cueva.

En este sentido, De la Cueva ha explicado que aunque es "un libro literario y no de denuncia, busca despertar el reaccionarismo" de quien lo lee, a través de una serie de historias "personales e íntimas" sobre el miedo de las mujeres a salir de casa por precaución ante posibles violencias machistas.

"El foco siempre se pone en que la mujer es la que debe ser prudente en la calle y no traspasar ninguna frontera que la ponga en peligro, a los hombres no les sucede esto, de modo que el libro es una forma de decir que ahora sí estamos empezando a contar nuestras historias, a alzar la voz y que empiecen a creernos lo que antes no se contaba", ha dicho la escritora, que en el libro firma el cuento 'El extraño detrás de un arbusto'.

Para De la Cueva, se trata de un libro "político", con el que se busca reflexionar sobre "los miedos cotidianos que todas las mujeres ha sufrido". "Me gustaría que nos lean, que se enteren, que Javier Marías nos dedique una columna, es un libro explosivo", ha agregado sobre la proyección del proyecto.

LAS NIÑAS DE ALCÁCER

Las autoras se han emocionado al hablar del inicio del proyecto, que tiene su referente en el caso del asesinato de las niñas de Alcácer en 1992. "Fue un caso que nos afectó mucho cuando éramos niñas y hemos querido retomar estos sucesos por todas las mujeres que han sido asesinadas en los últimos años", ha agregado.

"Estas historias nos afectan porque el miedo se hereda, de voz en voz y de generación en generación, por esto pienso que hay una conexión intergeneracional de las autoras que hace que entiendas como habla la voz de sus madres o de sus abuelas", ha apostillado De la Cueva.

Por su parte, Folguera ha destacado que los sucesos reales han influido en el nacimiento del proyecto, aunque han querido abordarlo de manera literaria y reflexiva. "Las noticias y la actualidad han influido pero no con el deseo de quedarnos con ello sino con la rabia que generaban las noticias hacia lo reflexivo, es decir, es el resultado de las emociones y no ponemos el foco en lo mediático sino en algo compartido", ha indicado.

Preguntada por la diferencia de la perspectiva feminista entre los noventa y la actualidad, la autora, que firma la historia 'Teatro de objetos', ha subrayado que "no existe un tiempo mejor que otro". "Lo que pasa ahora no es culpa de Tinder o de BlaBlaCar, sino que han aparecido nuevas formas que toma la violencia, creo que el problema encuentra nuevas formas de proyectarse y de compartirse", ha agregado.

"No queríamos volver a contar las historias de las chicas asesinadas colocándolas en el lugar de victimas o heroínas mitificadas, ellas solo pretendían pasar un día normal y todos las hemos convertido en un referente cultural", ha subrayado.

De este modo, además de las historias de Folguera y De la Cueva el libro compila las autoficciones de las escritoras Marta Sanz, Edurne Portela, Lucía-Asué Mbomío Rubio, Sabina Urraca, Silvia Nanclares, Roberta Marrero, Carmen Riera, Jana Leo, Nerea Barjola, María Fernanda Ampuero, Gabriela Wiener y Aixa de la Cruz.

LA AVENTURA Y EL THRILLER

Folguera ha asegurado que las narrativas "están tratadas desde la aventura" a través del ensayo y la autoficción, con relatos reales de anécdotas "de miedo a la violencia" que han vivido las propias autoras. Además, ha explicado que en los textos se incluyen imágenes "de thriller, como el morbo del detalle morfológico, los tatuajes o la falda que usaba la chica al momento de ser atacada".

"Ese nivel de detalle los rescatamos en una especie de troceo documental que hay que reflexionar", ha añadido sobre el libro, que está acompañado de una audioguía, cuyas historias han sido leídas por las propias autoras.

Al respecto, Nanclares ha dicho en que en las historias "hay mucha ambivalencia, por lo que no hay víctima ni verdugo", y ha destacado la diversidad de los géneros, como la crónica de Leo o un estilo "más literario" de Urraca. La escritora es autora del relato 'Colores verdaderos', publicado en esta compilación.

El libro está ilustrado por la dibujante Sara Herranz, quien ha subrayado que los dibujos son "mujeres fragmentadas y rotas que se diluyen". "Quería que esa sensación de fragmentación se fuera diluyendo a medida que pasas las páginas y poco a poco encontráramos imágenes más concretas de mujeres empoderadas, solo viéndolas así podremos hablar de este problema y dejaremos de sentir miedo", ha añadido.

La editora de Lumen, María Fasce, ha aprovechado para señalar que el libro es "una buena oportunidad para rendir homenaje a la editorial" fundada por Esther Tusquets, quien le dio un giro hacia un espacio para la literatura escrita por mujeres.

"Creemos que tenemos un mensaje de no al miedo, de seguir adelante, que llega gracias a que estas autoras han sacado a la luz todo su talento y han confesado lo más oscuro, lo que está en el fondo de sus pensamientos", ha concluido.