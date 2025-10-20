Universidad Villanueva y Letras Libres homenajean a Vargas Llosa en la primera mesa redonda de 'La literatura es fuego'

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universidad Villanueva y la revista Letras Libres han homenajeado a Mario Vargas Llosa en la primera mesa redonda de las jornadas 'Literatura es fuego', que se celebran este lunes y martes en el recinto de la universidad.

En el acto inaugural de este lunes han participado el escritor Andrés Trapiello y el académico chileno y amigo de Vargas Llosa, Arturo Fontaine, que han conversado sobre el autor peruano, a quien Trapiello ha definido como "una persona a la que unir la palabra liberal".

"Quizás es un hombre liberal en el sentido más cervantino de la palabra. En la época de Cervantes no existía la deriva económica, la deriva política de la palabra liberal, sino que hacía referencia a la postura personal, a la manera de estar en la vida, que era la de un hombre que lo da todo", ha matizado Trapiello.

Además, Trapiello ha definido al Nobel como "un autor claro y sencillo que busca ser entendido y hace un trabajo de cronista en su literatura". "Mario es muy cinematográfico, une la novela y la cabeza. No necesita darle todos los nexos, sino que entiende que el lector de esa novela es inteligente", ha asegurado.

Por su parte, Fontaine ha afirmado que en la escritura de Vargas Llosa no existe tanto "un interés por lo político", sino "un interés por el poder y por el efecto corruptor del poder en concreto".

"También pensamos en él como en ese gran narrador de mundos muy diferentes porque además es el Perú de su tiempo pero también de muchos países, de muchos lugares pero también es el contador de su propia vida mediante la literatura", ha añadido Fontaine, a lo que Trapiello ha respondido que "es una pena" que el autor no escribiese sus memorias.

LA NOVELA "MÁS IMPORTANTE"

La conversación entre Trapiello y Fontaine ha girando en torno a 'La guerra del fin del mundo', novela del Nobel peruano publicada en 1981. Trapiello ha asegurado que esta es "la novela más importante" de Vargas Llosa, con lo que ha coincidido Fontaine, que ha contado que el autor le confesó que le guardaba "especial cariño" a esta novela, ya que tardó "más de tres años en escribirla".

Según han coincidido ambos ponentes, esta obra supone "el inicio" del resto de las novelas que escribió el peruano. Así, Trapiello ha subrayado que en ella el escritor se desprende "del barroco y de la complejidad" de otros autores de la época para adoptar ese estilo sencillo y "más accesible". "En esta obra se ve la ambición realista de Mario, igual que su visión de la política, que también lo era", ha añadido.

"Es una novela de aventuras, unas memorias de su vida aventurera", ha afirmado Fontaine, al tiempo que ha destacado como punto clave de esta "el humor, parte del juego literario y del drama sutil de esta novela".

Con todo, Fontaine ha matizado "la dificultad de comentar" una novela de Vargas Llosa. "A mi juicio, él fue un gran analista de sus propias novelas y un gran comentarista de sus propias novelas en un ámbito realmente lúcido y entonces lo que ha dicho Vargas Llosa sobre cualquiera de estos libros, tiende a quedarse".