Amaia, directa al número 1 de ventas en España

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amaia Romero entra directa al número 1 en la primera semana a la venta de su álbum de debut, 'Pero no pasa nada' (Universal Music, 2019).

La navarra comanda así la lista de ventas española de discos por delante de Joaquín Sabina, quien se queda en el 2 con el recopilatorio 'Sabina 70'.

Dos nuevas entradas aparecen justo después con propuestas diferentes: 'Abrazos' de El Arrebato en el 3 y 'Mi paraíso' de Los Secretos en el 4.

El top 5 lo completa 'Salto al color' de Amaral con tres semanas en lista, seguido por el anterior número 1, 'Amuza' de Miki Núñez, que baja hasta el 6 en su segunda semana.

'El mal querer' de Rosalía aparece en el 7 acumulando 47 semanas en lista, mientras que el 8 es otra entrada directa: 'Why me? Why not?' de Liam Gallagher.

En el 9 se colocan Keane con 'Cause and effect', también nuevo en lista, mientras que el top 10 lo cierra 'Camilo Sinfónico', de nuevo en las posicioones altas tras el reciente fallecimiento de Camilo Sesto.

ENTRADA@amaiaromero entra a lo más alto de la lista oficial de ventas de canciones de España ???? colocando su nuevo álbum #PeroNoPasaNada en el ??1?? https://t.co/qlGoVaNkvX pic.twitter.com/E8c6aPW3xi — Listas Ventas España (@portaldemusica) October 1, 2019

AMAIA, TAMBIÉN 1 EN STREAMING

Amaia Romero consigue el doblete al ser también número 1 directo en la lista de discos más escuchados en streaming en España en la semana terminada el 26 de septiembre, que es la que este martes se publica.

Tras ella, nombres habituales de las primeras posiciones del streaming como Post Malone, J Balvin con Bad Bunny, Leiva, Billie Eilish, Miki Núñez, Rosalía, Maluma, Aitana y Morat.