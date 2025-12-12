Antonio Orozco recalará en 26 ciudades españolas con 'La gira de tu vida' en 2026

Archivo - El cantante Antonio Orozco durante un concierto en el WiZink Center, a 22 de noviembre de 2022, en Madrid (España). Orozco presenta su gira más internacional, ‘Aviónica Tour Grandes Arenas’, en la que presenta su décimo disco ‘Aviónica’. Con más - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Antonio Orozco recalará en 26 ciudades españolas con 'La gira de tu vida', un tour que arrancará en junio de 2026 y que se prolongará hasta diciembre de ese mismo año.

Concretamente, cantará en Albacete, Gijón, Porriño, Sevilla, Olot, Almería, La Carolina (Jaén), Badajoz, Matalascañas (Huelva), Alicante, Fuengirola, Puerto de Santa María, Ciudad Real, Cuenca, Córdoba, Zalamea de la Serena (Badajoz), Madrid, Armilla (Granada), A Coruña, Mallorca, Valencia, Murcia, Tarragona, Vitoria, Salamanca y Barcelona.

El artista puso la semana pasada punto final a 'La gira de mi vida' con un concierto en el Movistar Arena de Madrid, donde agotó todas las localidades. Con esta última fecha, el artista culmina un recorrido que ha superado los 200.000 espectadores y que, inicialmente previsto para 25 conciertos con motivo de su 25 aniversario, acabó ampliándose hasta 32 actuaciones, la mayoría con el aforo completo.