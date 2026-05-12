Arcángel arremete en Madrid contra quien exige disculpas a España: "Cabrón, ¿y las escuelas e iglesias que construyeron?

El artista estadounidense Arcangel durante una actuación en el Movistar Arena, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). El concierto forma parte de su gira mundial ‘La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario’, con la que celebra dos décadas de carrera co - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El cantante estadounidense Austin Agustín Santos, conocido como Arcángel, ha dicho que España no le debe una disculpa a América porque es "una estupidez" y ha defendido que durante la Conquista se construyeron "calles, escuelas e iglesias".

"Los cabrones que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América, ¿y esa estupidez, cabrón?, ¿en qué mundo tú vives, hijo de puta? 'Ah, es que se robaron el oro'. Cabrón, y ¿las calles, las escuelas y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día?, ¿de dónde salió, hijo de puta?", ha añadido Arcángel durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid este lunes.

En vídeos difundidos por los seguidores que acudieron al coliseo madrileño para ver 'La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario' y recogidos por Europa Press, se ve cómo el rapero, que fue criado en el barrio Villa Palmeras en Santurce (Puerto Rico), aseguraba que "no hay que pedirle disculpas a nadie".

Así, ha continuado explicando que él se siente "orgulloso" de su "madre patria", España. "Me encanta mi idioma, no me imagino hablando italiano, francés y chino. Todo eso suena feo, me gusta lo que hablo yo, cabrón", zanjaba.