Billie Joe Armstrong, a los 25 años del Dookie de Green Day: "Quería ser una estrella del rock"

Actualizado 02/02/2019 17:32:55 CET

MADRID, 2 Feb. (EDIZIONES) -

El 1 de febrero se cumplieron 25 años del lanzamiento de Dookie (1994), uno de los discos más importantes de la trayectoria de Green Day sobre el que Billie Joe Armstrong, vocalista de la banda, ha reflexionado largo y tendido en las redes sociales.

A través de Instagram, el cantante ha escrito a sus seguidores una profunda reflexión compartida por varias fotos de unos todavía jóvenes Green Day. "Pensamientos aleatorios y gratitud ante el aniversario de D' (Dookie). Pensamos en hacer algo especial, aunque al final no pudimos. ¿Tocar el disco íntegro ante las pirámides de Egipto? ¿O una jam en Machu Picchu?", escribe en tono bromista Armstrong.

Entre muchos recuerdos, Dookie le hace volver a Berkeley, a una vieja estancia donde se montaron 'una casa punk'. En ella escribió canciones hasta altas horas de la madrugada con una guitarra, el amplificador, comida desperdigada por las esquinas y una grabadora de 4 pistas con la que empezar a crear los temas que conformarían los primeros discos del grupo.

Armstrong también se evade por las noches que han pasado Tré, Mike y él como grupo: "Noches salvajes en Barcelona ... Tener mucha incertidumbre sobre nuestro futuro y no comernos un rosco. Querer y temer ser una estrella de rock, etc". Concluye la diáspora de pensamientos deseando que los seguidores les sigan escuchando porque "seguirán jugando".

'Dookie' fue el disco con el que Green Day debutó en un gran sello discográfico. Logró el nº2 en las listas Billboard de Estados Unidos, el nº13 en las listas de Reino Unido. Vendió 20 millones de copias dejó canciones para el recuerdo como 'Longview', 'Basket Case' y 'When I Come Around'. Insignias de un grupo que, gracias a este disco, definió su sonido y un mensaje contundente en muchas de sus letras.

A pesar de que los planes iniciales para rememorar Dookie no cuajasen, la banda se ha juntado en el estudio varias veces para ensayarlo al completo. ¿Habrá planes de Green Day para llevarlo de gira en 2019?