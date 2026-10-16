'La Bola Negra', De Los Javis, Publica Su Banda Sonora Original - MOVISTAR PLUS

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis), ha publicado el álbum digital de su banda sonora original, que incluye la música de Raül Refree y canciones adicionales que forman parte de la película.

Según ha anunciado Movistar Plus, el álbum ha sido editado por Lakeshore Records e incluye 24 temas entre los que se encuentran 'La nieve', con Guitarricadelafuente; 'Seguiriya de los valientes', con María Terremoto, así como 'Las tardes del Ritz' y 'Batallón de modistillas', que interpreta Penélope Cruz.

La banda sonora incluye los siguientes temas: 'Se han equivocado', 'El río', 'Las tres', 'Las cinco', 'Votación', 'Sonata del corazón sordo', 'Polca de los desamparados', 'Que se disculpen', 'Enfermería', 'Seguiriya de los valientes', 'Calle Santos', '¡Que escapa!', 'Tren e incendio', 'Las tardes del Ritz' y 'Los zapatos'.

'Batallón de modistillas', 'Fuegos y bengalas', 'Mis padres se llaman Lucio y María', 'El pueblo quiere sangre' y 'En España empieza a amanecer', 'Minuet del llanto', 'La nieve', 'Mira que nos acechan' y la versión solo para piano de 'Mira que nos acechan' completan el repertorio.

Movistar Plus ha indicado que más adelante se publicará la versión de Raül Refree de 'Soldadito español' interpretada por Judeline.

'La bola negra', una película Original Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia, se ha estrenado en los cines españoles de la mano de la distribuidora Elastica. Tras su paso por salas se podrá ver en España solo en Movistar Plus.

Casi 4 millones de espectadores han acudido ya a las salas de cine para ver la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que ha superado hasta el momento los 25 millones de euros de recaudación en taquilla.