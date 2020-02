Bruce Dickinson, sobre Iron Maiden: "Nunca nos vamos a jubilar"

Actualizado 11/02/2020 17:07:11 CET

MADRID, 11 Feb. (EDIZIONES) -

Cuando no está de gira con Iron Maiden, el vocalista Bruce Dickinson se dedica, entre otras muchas cosas, a proseguir con la gira de presentación de sus memorias, 'What does this button do?', en la que ejerce como un monologuista recordando con sus fans los pasajes descritos en sus páginas.

En una actuación de este tipo celebrada este fin de semana en Bucarest (Rumanía), Dickinson fue preguntado por un asistente, según recoge Blabbermouth, acerca de qué pasará con la banda una vez que sus actuales integrantes se retiren.

"Me gusta esto. Siempre hay esperanza. 'Después de que los miembros actuales se retiren' quiere decir que habrá un montón de miembros del grupo. No tendremos que tener jodidos hologramas, ¿sabes lo que quiero decir?", planteo el cantante tirando de sentido del humor.

Y añadió: "En realidad, puedes tener miembros reales de Iron Maiden que se parecen a nosotros pero no somos nosotros. Eso es bueno. Me gusta eso. No es una mala idea, porque entonces podemos simplemente sentarnos y cobrar royalties y no trabajar. ¡Buena idea! Pero nunca sucederá, porque nunca nos vamos a jubilar".

Esta afirmación sigue la línea comentada por el bajista Steve Harris el pasado verano, cuando aseguró al programa Trunk Nation de SiriusXM que en Iron Maiden nunca han hablado de retirarse en ningún momento, a pesar de que llevan ya cuarenta años en la brecha y la edad media de la banda supera ya ampliamente los sesenta años.

Muy al contrario, los rumores apuntan que Iron Maiden tienen ya listo su próximo disco de estudio. Lo que sí está confirmado es que seguirán en los escenarios durante el presente año, pues tienen una fecha en el Estadio Olímpico de Barcelona para el próximo 25 de julio.