Bruce Springsteen publica siete álbumes inéditos grabados entre los años 1983 y 2018

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista estadounidense Bruce Springsteen publica 'Tracks II: The Lost Albums', siete álbumes inéditos grabados entre los años 1983 y 2018 con un total de 83 canciones.

'The Lost Albums' verá la luz el próximo 27 de junio pero viene adelantado por el sencillo 'Rain in the river', que ya está disponible. Los discos se pueden adquirir en una caja de edición limitada con 9 vinilos o 7 CD.

Concretamente, esta caja inédita incluye una banda sonora para una película que nunca se hizo en el disco 'Faithless', música 'country' con 'pedal steel' en 'Somewhere North of Nashville', historias fronterizas en 'Inyo', el sonido de orquesta noir de mediados de siglo en 'Twilight Hours', exploraciones lo-fi de la época entre los míticos discos 'Nebraska' y 'Born in the U.S.A.' en 'LA Garage Sessions '83' y todo el material que no vio la luz hasta ahora de 'Streets of Philadelphia Sessions'.

"'The Lost Albums' eran discos completos, algunos de ellos incluso hasta el punto de ser mezclados y no publicados. He tocado esta música para mí y a menudo para amigos íntimos durante años", explica el propio Springsteen en la introducción de los discos.

Así, cada trabajo tendrá su propio diseño, con un libreto encuadernado en tela de 100 páginas, fotos de archivo e incluirá notas sobre cada álbum del ensayista Erik Flannigan.