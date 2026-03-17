Central Cee, 21 Savage y Rema pondrán la nota urbana a Rock in Rio Lisboa en su segundo fin de semana

Archivo - May 5, 2025, New York, Ny, United States: Central Cee attends the 2025 Met Gala Celebrating Superfine: Tailoring Black Style at Metropolitan Museum of Art in New York. May 5, 2025. - Europa Press/Contacto/Photo Image Press - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los raperos británicos Central Cee y 21 Savage, además del cantante de afrobeats nigeriano Rema, serán los encargados de poner la nota urbana al festival Rock in Rio Lisboa, que ha anunciado este martes que los tres artistas se suman al cartel del segundo fin de semana.

Se unen así a la granadina Lola Índigo, que también actuará el 28 de junio. Precisamente, Rock in Rio Lisboa 2026 se celebrará los días 20, 21, 27 y 28 de junio en el Parque Tejo de Lisboa albergando a 30.000 personas.

Por ahora, el cartel de la edición de 2026 tiene como cabezas a Katy Perry, Linkin Park, Shaggy, Charlie Puth, Alok, Audrey Nuna, Nena y Maninho, Cypress Hill, Grandson o Kaiser Chiefs.

21 Savage es ganador de un premio Grammy y uno de los raperos más influyentes y solicitados de su generación. Con el lanzamiento de su tercer álbum en solitario, 'american dream', alcanzó el primer puesto del Billboard 200, convirtiéndose en su segundo álbum en solitario en lograr el número uno, donde permaneció durante dos semanas consecutivas.

En 2023, ha estado girando por Norteamérica junto a Drake en la 'It's All A Blur Tour', que ha recaudado más de 100 millones de euros.

Por otro lado, Central Cee es uno de los nombres más consolidados del 'drill' en Reino Unido. Natural de Shepherd's Bush, saltó a la fama en 2020 con los singles 'Day in the Life' y 'Loading, con lo que ha llevado este género músical a lo más 'mainstream'. Su primer mixtape, 'Wild West', en 2021, alcanzó el segundo puesto en la UK Albums Chart, seguido por 23 en 2022, que debutó directamente en el número uno.

Rema, nacido en Nigeria en el año 2000, ha ido asentando su carrera en sencillos como 'Soundgasm' y, sobre todo, 'Calm Down', cuyo remix con Selena Gomez alcanzó el Top 3 del Billboard Hot 100 y superó los mil millones de reproducciones.

Para su 11ª edición, Rock in Rio Lisboa ha confirmado otros artistas como el multiplatino Charlie Puth, quien subirá al Escenario Mundo, mientras que ALOK, Audrey Nuna, Nena y Maninho actuarán en el Escenario Music Valley en el primer día de la cita. Los abonos para los cuatro días ya están disponibles en la web oficial del festival.