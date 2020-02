César Strawberry (Def Con Dos): "La presión de la persecución política nos ha espoleado para hacer un disco muy bestia"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

Admite entre risas César Montaña Lehmann (Madrid, 1964) que este miércoles es un "día muy molón" por poder celebrar varias cosas importantes: que Def Con Dos cumplan treinta años de activismo con un nuevo disco, 'Gilipollas no tiene traducción' (Warner Music, 2020), y que el Tribunal Constitucional (TC) finalmente haya anulado su condena por enaltecer el terrorismo en Twitter.

"Llevo cinco años de persecución loquísima y el hecho de que hoy no sea así es gratificante, sobre todo porque he ganado a lo grande", remarca a Europa Press el músico, conocido artísticamente como César Strawberry, quien añade: "Siempre he sabido que iba a ser absuelto. Si no aquí, en Estrasburgo, porque esto era insostenible, pero que se haga justicia de una manera tan rotunda me ha impresionado y es una gran noticia no para mí, sino para toda la sociedad".

Porque, a su juicio, esta sentencia con la que el TC anula la sentencia de un año de prisión que le impuso en 2017 el Tribunal Supremo "va a dar pie a posteriores absoluciones de otros encausados", al tiempo que "sienta un precedente jurisprudencial y acaba con una inseguridad jurídica clarísima".

Y desarrolla: "Esto acaba con ocho años de locura, con esta caza de brujas que inició Mariano Rajoy y que nos ha alineado con países como Egipto, Turquía o Marruecos. Esta sentencia nos acerca a Europa y crea tranquilidad en la sociedad porque la gente ya sabe a qué atenerse en cuanto a libertad de expresión".

MIEDO Y CREACIÓN

'Gilipollas no tiene traducción' es un disco claramente Def Con Dos, plagado de fraseos respondones y de reflexiones incómodas. No era el momento de amilanarse pues, como explica César, "el gran reto, bastante complicado, ha sido que el miedo no influyera demasiado en la acción creativa".

"El miedo es algo que conocen bien los gobiernos y lo usan como arma para frenar a la oposición y a la contestación social", continúa, para luego lamentar que de un tiempo a esta parte, sobre todo por la irrupción de las redes sociales en nuestras rutinas, "toda la sociedad ha llegado a sentir un miedo que creíamos que ya no íbamos a sentir más en esta democracia entrecomillada".

Todo este ambiente es el que ha hecho que el nuevo álbum del grupo sea como es, pues su gestación ha tenido una clara motivación: "La presión de la persecución política nos ha espoleado para intentar hacer un disco muy bestia", subraya, para luego bromear: "Cuando era joven y veía que los grupos se ablandaban con los años me daba mucha rabia. Ahora que yo me he visto ya como un cincuentón y en esta situación, me dije 'no te edulcores, hay que seguir manteniendo la caña'".

Remarca entonces que el buen momento presente de Def Con Dos debe mucho a las incorporaciones hechas en el último lustro y que han propiciado "toda una renovación". "Ahí están Alberto Marín, Samuel y Sagan, que aportan un dinamismo y una perspectiva que nosotros como viejunos habíamos perdido", resume divertido, poniendo en valor además que para la composición J Al Ándalus ha hecho equipo con Samuel, mientras que para las letras él lo ha hecho con Sagan.

"Ahora somos un núcleo creativo más amplio y diverso que nunca", apostilla, defendiendo la idea de que celebran este treinta aniversario con "canciones originales" y no el recopilatorio de turno. Y para que la ocasión quedara más pintona aún, el disco es un "homenaje a las más de veinte personas que han participado en el grupo en mayor o menor medida en este tiempo", y por eso cuenta con colaboraciones de exguitarristas como Juanjo Melero, Julián Kanevsky o Tejeringo, aparte del propio sobrino de César, Darío, "que es contrabajista y se ha hecho un temazo".

FACTOR NOSTRADAMUS

Hay presente y futuro para Def Con Dos, en definitiva, porque hay aún intensidad creativa. Y también porque hay un pasado sobre el que todo se sustenta y que mantiene su actitud y su discurso 'anti-todo' todavía vigentes, tal y como admite César: "Siempre hemos tenido ese factor Nostradamus. Tengo la capacidad de anticiparme. Nosotros envejecemos, pero el mensaje de Def Con Dos permanece actual porque las canciones no han perdido actualidad, sino que incluso la han ganado con el tiempo".

"Ese factor es el que nos mantiene en la vanguardia", resume, al tiempo que recuerda divertido cómo en realidad el suyo es un efecto "retroactivo". "Hicimos Asociación de Mujeres Violentas en 1996 y era un mensaje absolutamente vanguardista en aquel momento, incluso escribí un manifiesto feminista, pero no se nos hizo apenas caso. Luego hicimos más tarde 'Ellas denunciaron' y tampoco se convirtió en un himno de nada", apunta, para luego rematar entre risas: "Lanzamos mensajes y a los veinte años nos dicen que éramos unos visionarios, pero igual nos hubiera gustado más que hubieran calado antes".

En cualquier caso, la cuestión es que la banda sigue aquí. "El milagro absoluto que no nos saca de la perplejidad es seguir en el circuito de conciertos y sacando discos después de treinta años", confiesa el cantante, a punto de cumplir 56 años: "No me pude imaginar jamás que iba a seguir con el grupo, que es como aprender a vivir en la cuerda floja toda la vida cuando la gente te recomendaba un trabajo más fijo o unas opciones... aunque luego llegó la crisis de 2008 y todos los que te decían eso empezaron a sentir lo mismo".

GIRA 2020

Con el nuevo álbum ya en la calle, los planes de la formación pasan por tocar en vivo tanto como sea posible -todas las fechas, que no son pocas, están en www.defcondos.com-. Algo que no ha sido tampoco tarea fácil en los últimos años, especialmente desde que César se convirtió en imagen de la lucha por la libertad de expresión.

Así exactamente lo ve él mismo, recordando casos diversos en varias ciudades: "Desde hace unos años, lo de salir a tocar se ha convertido en una gesta heroica. Recuerdo el miedo que se pasa cuando te señalan, te acusan de cosas falsas y te denuestan públicamente. Cuando vas en esas condiciones a tocar te sientes un poco en una misión del Comando Def en acción".

Sí se detiene a comentar la cancelación del concierto a última hora el pasado verano en el barrio madrileño de Tetuán, algo que califica de "escándalo", agregando: "Ortega Smith tuvo la desfachatez de decir públicamente que estaban encantados de prohibir a ese pseudogrupo pro-etarra, un insulto gravísimo que está denunciado".

Y aún va más allá: "Pusimos una demanda muy concreta contra el Ayuntamiento de Madrid por vulneración de derechos fundamentales que todavía no se ha resulto, avalada por jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, y que esperamos que acabe dándonos la razón. Contra el Ayuntamiento y la concejala que se jactó públicamente de haber suspendido un concierto por motivos ideológicos y de discriminación".

"La batalla continúa, no nos vamos a callar, vamos a tocar reforzados por todas partes", concluye, no sin antes resaltar que actitudes de este tipo generan en realidad solidaridad de otras ciudades, así como por parte de gente que termina acudiendo a sus conciertos para posicionarse y manifestarles su apoyo: "La gente no es imbécil y cuando tratas de prohibirle algo consigues el efecto contrario. A nosotros nos han venido a apoyar de manera masiva por estas cosas".

En cualquier caso, teniendo en cuenta que ya antes de ser un grupo Def Con Dos era un comando agitador, no deja de ser curioso comprobar todo lo que han ido pasando en su camino, siempre empujados por su espíritu combativo y transformador: "Ves que la vigencia de la lucha de Def Con Dos contra la estupidez sigue ahí, que no es un mensaje que haya caducado, sino que está de plena actualidad. Cómo será, que a nosotros nos manda a la hoguera Vox y también una parte de la izquierda que se comporta como Vox. Y así nos colocan en el sitio donde queremos estar: Donde se analice la estupidez y la realidad humana con equidad".