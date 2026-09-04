Coque Malla protagoniza 'La ópera de los tres centavos' de Brecht y Weill en el Teatro Infanta Isabel de Madrid

Archivo - El artista, Coque Malla, durante su concierto, en el Movistar Arena, a 31 de enero de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Infanta Isabel de Madrid acogerá del 18 de septiembre al 1 de noviembre el montaje de 'La ópera de los tres centavos', el clásico de Bertolt Brecht y Kurt Weill que regresa a las tablas madrileñas encabezada por Coque Malla en el papel del icónico criminal Macheath.

La propuesta, cargada de humor negro y crítica social, es una producción a cargo de Barco Pirata Producciones, Teatro Pérez Galdós y una hora menos Producciones, en coproducción con el Auditorio de Tenerife y cuenta con la dirección escénica de Mario Vega y la dirección musical de Miguel Malla.

Así, propone una lectura actualizada del libreto que Brecht escribió en 1928 junto a Elisabeth Hauptmann, concebido como una "crítica feroz contra el capitalismo" y una denuncia del abuso de poder, la miseria y la prostitución en momentos de crisis económica, explica el teatro en un comunicado.

Precisamente, la trama transporta al espectador al Londres de entreguerras donde el crimen y la corrupción se cruzan con el poder económico. La historia arranca con el enfrentamiento entre Mackie Navaja y Jonathan Peachum, un empresario que explota la mendicidad como un negocio rentable.

Además de Malla, el elenco se completa con las interpretaciones de Carmen Barrantes, Diego Molero, Cristina García, Andrea Guasch, Paula Iwasaki, Miquel Mars y Pablo Novoa.

La música será interpretada en directo por una banda integrada por Gabriel Marijuan (trompeta y percusión), Daniel Rouleau (saxofón alto, clarinete y flauta), Evgeni Riechkalov (trompeta), Roberto Bazán (trombón y contrabajo), Néstor Ballestero (teclado), Pablo Novoa (guitarras y banjo) y el director musical Miguel Malla (saxofones y clarinete).