Harry Styles anuncia dos conciertos en Madrid en julio de 2027 con su gira 'Together, together'

Archivo - Harry Styles actúa en el escenario principal durante el 'Big Weekend' de BBC Radio 1 en el War Memorial Park de Coventry - Ian West/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante británico Harry Styles ha anunciado que dará dos conciertos en Madrid, en el estadio Riyadh Air Metropolitano, el próximo mes de julio de 2027.

Así, el artista llegará con su gira 'Together, together' los días 30 y 31 de julio. Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 14 de septiembre a las 16.00 horas.

Precisamente, Styles se encuentra actualmente presentando su último trabajo, 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally' y aunque en un primer momento anunció únicamente un formato de residencias en ciudades como Ámsterdam, Londres, Ciudad de México, Nueva York o Sídney, ahora ha extendido los conciertos.

También recalará en Irlanda, Italia, Francia, Alemania y varias ciudades estadounidenses como Chicago, Los Ángeles, Dallas o Phoenix.