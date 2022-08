Iceta sobre Olivia Newton John: "Cuando se muere alguien que ha sido tan importante, uno siente una tristeza"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha lamentado este martes el fallecimiento de la actriz británico-australiana Olivia Newton John a los 73 años de edad y ha recordado la "icónica" película 'Grease', uno de sus trabajos más conocidos.

"Grease es una pieza única que nos gustó, nos encantó y que hoy seguimos tarareando. Hoy estamos tristes por una pérdida pero la música todavía nos puede y nos mueve los pies", ha apostillado en una declaraciones a RNE que recoge Europa Press.

Para el ministro 'Grease' era más que una película, el conjunto de los bailes, los pasos, la moda y el estilo de vida, aunque reconoce que él se acuerda más de 'Xanadú' --otro de los filmes interpretados por Newton-John.

Al respecto de 'Grease' ha dicho que la habrá visto entre 5 y 7 veces pero ha animado a seguir viéndola. "Nos recuerda momentos felices, más jóvenes, más altos, más guapos, con más pelo. Me gusta no olvidar lo que fui porque si no entendemos lo que somos", ha manifestado el ministro que ha subrayado que muchos musicales entre los que ha citado West Side Story marcaron determinados momentos para quienes vivieron en los 70 y 80 su juventud.

"Cuando muere alguien que ha sido tan importante, tal referencia uno siente tristeza e inevitablemente piensas ¡qué joven, 73 años, qué joven!", ha añadido