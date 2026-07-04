Jean-Michel Jarre y Las Noches del Botánico, una simbiosis perfecta

El compositor e intérprete francés de música electrónica Jean-Michel Jarre durante una actuación en el festival de las Noches del Botánico, a 3 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Jean-Michel Jarre ha vuelto a demostrar en Madrid por qué continúa siendo una de las grandes referencias de la música electrónica internacional con el concierto de este viernes, 3 de julio, en Las Noches del Botánico.

Ante un aforo al completo, el artista ha presentado un espectáculo en el que la música electrónica ha vuelto a fusionarse con una compleja producción visual basada en láseres, iluminación sincronizada, proyecciones digitales y efectos escénicos que han convertido sus actuaciones en un referente desde hace décadas.

El recinto del Real Jardín Botánico Alfonso XIII, de la Universidad Complutense de Madrid, ha acogido una puesta en escena diseñada para integrarse en un espacio abierto como es uno de los escenarios más emblemáticos de las noches de verano de la capital, en lo que ha resultado una simbiosis perfecta.

El concierto ha recorrido buena parte de la trayectoria artística de Jarre, alternando algunas de las composiciones más representativas de álbumes históricos como Oxygène (1976) y Équinoxe (1978) con temas pertenecientes a su producción más reciente.

'Countdown Bridge from the future' fue el tema elegido para presentarse ante un público entregado que se ha rendido con las primeras palabras del artista. "España siempre ha sido una inmensa fuente de inspiración, desde Velázquez hasta Dali, desde Gaudí a Pedro Almodóvar, desde Albéniz hasta Rosalía", ha asegurado Jarre quién ha continuado con sus elogios.

"Para mi España es una mezcla única, desde la tragedia que se siente en el flamenco, y al mismo tiempo, una alegría de vivir absolutamente irresistible", ha añadido el artista que ha invitado a disfrutar de la noche.

Con 'Magnetic Fields', 'Oxygene Part 7', 'Oxygene 19', 'Épica', 'Equinoxe Part 7', el músico ha ido desgranando a lo largo de más de hora y media buena parte de su extenso repertorio, en medio de la admiracion del público.

Jarre ha defendido los orígenes europeos de la música electrónica. "Nace de nuestra herencia de la música clásica y de un permanente espíritu de innovación", ha asegurado el artista que ha invitado al público a entrar en su "cocina". "Siempre he pensado que hacer música electrónica es como cocinar, crear texturas, armonías", ha continuado Jarre para meterse de lleno en faena.

Y es que, además de plantear un repertorio pensado para los más nostalgicos, el músico francés ha vuelto a combinar sus grandes clásicos con composiciones actuales, manteniendo el equilibrio entre la revisión de su legado musical y la búsqueda de nuevos lenguajes sonoros.

Sin apenas interrupciones entre las piezas, el espectáculo se ha desarrollado como una única secuencia musical en la que cada tema enlazaba con el siguiente mediante transiciones cuidadosamente diseñadas. Esa continuidad ha permitido construir una narrativa audiovisual donde la iluminación, los gráficos digitales y las imágenes proyectadas han ido evolucionando al mismo ritmo que las composiciones electrónicas, uno de los rasgos que han definido la carrera del artista desde sus primeros macroconciertos.

Durante su actuación, Jarre ha estado rodeado de un amplio despliegue de sintetizadores, teclados y controladores electrónicos, alternando la interpretación instrumental con el manejo de secuencias y efectos digitales.

La escenografía, concebida como una extensión de la propia música, ha convertido el escenario en un laboratorio sonoro desde el que el compositor ha dirigido cada momento del espectáculo con la precisión que caracteriza sus producciones.

Los haces de luz y las estructuras láser han acompañado permanentemente el desarrollo del concierto, creando diferentes atmósferas visuales que han ido transfirmando el espacio en función de cada composición. La tecnología ha vuelto a desempeñar un papel protagonista, aunque siempre al servicio de la música, una filosofía creativa que Jarre ha defendido durante toda su trayectoria artística.

IA, "IMAGINACION AUMENTADA"

Y en esa defensa de la tecnología ha pedido está noche no tenerle "miedo", porque la tecnología es "neutra, todo depende de su uso". "Para mi IA significa Imaginación Aumentada", ha asegurado el francés.

La respuesta del público ha sido constante desde el inicio de la actuación. Los asistentes --unos 4.000-- han acompañado con prolongados aplausos los temas más conocidos del repertorio, en un ambiente marcado por la presencia de seguidores de distintas generaciones.

Entre el público convivían quienes han acompañado la carrera del músico francés desde finales de los años setenta con espectadores más jóvenes que han descubierto su obra a través de sus producciones recientes y de la influencia que ha ejercido sobre la música electrónica contemporánea.

El concierto de Madrid supone una nueva parada dentro de la gira europea de Jean-Michel Jarre durante 2026, un recorrido que mantiene el formato de grandes producciones audiovisuales con las que el compositor francés continúa recorriendo algunos de los principales festivales y espacios culturales del continente.

Fiel a su trayectoria, el artista vuelve a apostar por escenarios singulares en los que el entorno forman parte del propio espectáculo. El día 10 repetirá sobre el escenario del Jardín Botánico de la Universidad Complutense con las entradas ya agotadas.

Su actuación de esta noche ha concluido con una larga ovación del público madrileño, a la que el músico ha correspondido con dos de su grandes éxitos Rendez-Vous 4 y Magnetic Fieles Part 2, pieza clave en sus históricos conciertos al aire libre. Con ellos puso fin a una noche en la que Jean-Michel Jarre volvió a convertir la tecnología en un vehículo de expresión artística.