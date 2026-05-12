Joan Manuel Serrat recibirá el primer Premio de Honor que otorga la Academia de la Música de España

Archivo - El cantautor Joan Manuel Serrat durante la presentación del disco 'Jofre Bardagí interpreta Serrat', en la Sala Paral·lel 62, a 16 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El proyecto rinde homenaje a la obra de Joan Manuel Serrat - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Joan Manuel Serrat ha sido galardonado con el primer Premio de Honor que ha otorgado la Academia de la Música de España y que ha sido creado para reconocer a las figuras fundamentales de la creación musical de España.

Así, Serrat recogerá el Premio de Honor en la gala que se celebrará el 26 de mayo en Madrid. En esta tercera edición, las artistas Rosalía y Amaia, así como Guitarricadelafuente y Leiva han sido los máximos nominados -optan a 8 galardones cada uno-.

"Con una trayectoria que abarca más de cinco décadas, Joan Manuel Serrat ejemplifica a la perfección el espíritu de este premio, ocupando un lugar esencial en la historia cultural española que abarca la canción de autor, la poesía y el compromiso social, además de ser un artista que se ha convertido en un puente entre generaciones", explica la Academia en un comunicado.

Por su parte, la presidenta de la institución, Sole Giménez, ha apuntado que las canciones de Serrat han acompañado muchas vidas y han "puesto palabras" a lo que sentían.

"Han elevado la música a ese territorio donde conviven la poesía, la conciencia y la emoción verdadera. Ha sido y será faro, referencia y casa para varias generaciones dentro y fuera de nuestro país", añade Giménez.