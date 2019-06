Keane anuncian nuevo álbum después de siete años

Actualizado 07/06/2019 14:14:39 CET

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras meses de especulaciones, Keane regresan con un nuevo álbum que se pondrá a la venta el 20 de septiembre e incluye el poderoso primer single, The Way I Feel.

Compuesto por Keane y co-producido por la banda junto a David Kosten, Cause and Effect contiene once canciones nuevas grabadas en Londres y Sussex.

Keane han anunciado también su gira británica para este otoño, que incluye dos noches en el Royal Albert Hall londinense. El grupo tocará en una serie de festivales este verano, entre los que se incluyen BST en Hyde Park el 14 de Julio.

En España les podremos ver el 20 de julio en Las Noches del Botánico (Madrid) y el 21 del mismo en el 4Ever Valencia Fest.

Cause and Effect es el quinto álbum de estudio de Keane y llegará siete años después de su hasta ahora última entrega.