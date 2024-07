Mad Cool comienza mañana con Dua Lipa, Tom Odell o Rels B y una ampliación de transporte público para evitar colapsos

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival madrileño Mad Cool comienza este miércoles 10 de julio con las actuaciones de Dua Lipa, Tom Odell, Rels B, Janelle Monáe, James Arthur o The Smashing Pumpkins, entre otros, y contará con una ampliación de horarios del transporte público para llegar y salir del recinto 'Iberdrola Music', ubicado en la colonia Marconi de Villaverde, y evitar así el colapso de la edición pasada.

Aunque en Mad Cool 2023, la primera edición en esa zona, ya se reforzaron los servicios de autobús y metro, durante el 10, 11, 12 y 13 de julio, la organización ha invertido 400.000 euros para ampliar el horario de Renfe Cercanías - habrá trenes cada 10 minutos hasta las 02.00 horas del jueves y hasta las 04.00 horas el resto de días en la estación de Villaverde- y Metro -en las mismas horas-, evitando que los asistentes vayan hacia la zona de San Cristóbal, según informaba el director del festival Javier Arnaiz hace unos meses.

Otro de los cambios que Mad Cool ha implementado es el aumento de jornadas, unido a la reducción de venta de entradas que ha pasado de 70.000 a 58.000 durante los cuatro días. También se han aumentado los accesos al recinto, que en esta ocasión serán tres en vez de uno, y la seguridad -1.000 personas-.

Así, los escenarios 1 y 2, los más grandes, recibirán en la primera jornada del festival, que abrirá sus puertas a las 17 horas- a los artistas y grupos cabezas de cartel. Por ejemplo, en el primer escenario actuará Dua Lipa, sobre las 21.30 horas y a Janelle Monáe, a las 19.00 horas, mientras que en el segundo lo harán The Smashing Pumpkins, a las 23.15, Tom Odell a las 18 horas y Garbage a las 20 horas.

El escenario 'Organge' dará cita a Soccer Mommy, James Arthur, Nothing But Thieves, Sexyy Red y Rels B, mientras que las tablas del 'Loop Iberdola' acogerán a Claudia León, Carlita, Parra For Cuva, Lovebites y Mon Cher Guy. Finalmente, en los escenarios 5 y 6 actuarán Xavi Fornaguera, Nadye, Kenya Grace, Dead Posey, Kid Francescoli, Choses Sauvages, la catalana Julieta, Swim School y Crawlers.

Entre los 'solapes' más importantes de este día están Garbage y Nothing But Thieves, que sonarán ambos a las 20.05 horas; Dua Lipa con Sexyy Red, quien comenzará solo diez minutos después de la cantante de 'Physical'; y, cerrando la jornada con conciertos hasta la 1 de la madrugada, coinciden Rels B y The Smashing Pumpkins.

UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD "SUFICIENTEMENTE PREPARADO"

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, calificaba el pasado 5 de julio de "positiva" la reunión que se celebró el pasado miércoles sobre el festival valoraba que el dispositivo para llevarlo a cabo en condiciones de seguridad está "suficientemente preparado".

"Fue una reunión muy positiva en la que todos los servicios del Ayuntamiento de Madrid, Samur, Policía, Bomberos, Movilidad, estuvieron presentes y otros servicios de otras administraciones públicas. Estuvieron viendo todos los detalles, también por parte del Ayuntamiento de Getafe, viendo cada uno de los flecos que pudieran quedar respecto a los accesos y a las entradas", señaló Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Así, afirmaba que fue una "reunión absolutamente positiva de colaboración" para ver también de qué manera se podía conseguir que las aglomeraciones sean "las menores posibles". "Entendemos que el dispositivo está suficientemente ya preparado para que se desarrolle con total normalidad ese Mad Cool", concluía la vicealcaldesa.