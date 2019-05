Mikel Erentxun: "No creo en los partidos políticos y mucho menos en el PP"

Actualizado 09/05/2019 18:11:22 CET

El candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, Borja Sémper, ha lanzado en las últimas horas un vídeo de campaña en el que canta Amara, una canción de su amigo Mikel Erentxun sobre ese barrio donostiarra, a la que el político ha adaptado la letra para darle un toque electoral.

Esta iniciativa ha colocado al músico -que este viernes publica su decimoquinto disco en solitario, El último vuelo del hombre bala (Warner Music)- en el centro de una controversia que él personalmente no comprende, pues ambos son amigos y no ve mayor problema.

"Nunca jamás he hecho apoyo público ni campaña por ningún partido político ni lo haré, no entra dentro de mis principios", remarca Erentxun a Europa Press, para luego añadir: "Eso de entrada, porque no creo en los partidos políticos y mucho menos en el PP".

Y aún profundiza: "Yo puedo tener mis ideas políticas, puedo votar o no votar, pero nunca he hecho ni haré campaña, ni voy a patrocinar a ningún partido públicamente. Eso ya lo he dicho, pero nadie lo dice".

Una vez aclarado esto, plantea que él tiene "amigos de diferentes afinidades políticas", como por ejemplo quien fuera batería de Duncan Dhu y luego concejal del PNV en San Sebastián, Juanra Viles, a quien se refiere como "súper amigo del alma".

"Y soy muy amigo de Borja Sémper, que es del PP, pero es que la amistad es otra cosa", subraya, al tiempo que explica que aunque "no comulgue" con muchas de las ideas de Sémper y "sobre todo el PP", no tuvo problema en dar su permiso para que cantara su canción.

Una conversación que Erentxun recuerda así: "Me dijo 'voy a hacer una campaña porque quiero ser alcalde de San Sebastián, voy sin las siglas del PP, quiero hablar solo de la ciudad'. Eso me pareció una postura muy honesta".

"Y me dijo que iba a hacer algo diferente, algo más divertido, grabar unos vídeos apoyando lo que quiere hacer en los diferentes barrios de la ciudad", rememora el músico, quien además recuerda la pregunta de su amigo: "En cada vídeo quiero hacer algo distinto y tú tienes una canción que se llama Amara que está a huevo, ¿te importa que la cante?".

"Pues la ha cogido y la ha cantado", apostilla Erentxun, quien quita importancia a la polémica apuntando que todo lo que ha hecho Sémper ha sido grabarse "cuarenta segundos con un vídeo en el que dice todo lo que quiere hacer en el barrio de Amara" mientras de fondo suena su canción. "Eso es todo", remacha.

Hoy presentamos las ideas para el barrio de Amara, y las resumimos en este vídeo, porque se pueden contar cosas serias divirtiéndonos. (Gracias Mikel Erentxun por la canción y la generosidad).#Donostia #SanSebastian #Amara pic.twitter.com/wJFGkxRbAX — Borja Sémper (@bsemper) 8 de mayo de 2019

Por eso, lamenta que desde que se hiciera público el vídeo en cuestión, haya tenido que soportar comentarios como "Mikel Erentxun es un facha que apoya al PP". "Pero no me toques las pelotas", lanza el músico como única queja.

"Si algo no soy es facha y no he apoyado al PP nunca ni lo haré. Y no hago más que decir eso. Y que yo creo en las personas y no me parece mal que Borja haga eso porque me cae muy bien", justifica Mikel Erentxun.

Para terminar, aún reitera: "Si me la hubiera pedido Juanra Viles se la hubiera dado igual. O Denis Itxaso del PSOE, que también me cae muy bien y con eso no creo que esté apoyando a nada, sino haciendo un favor a un amigo. Y punto, ahí acaba la historia, pero ya sabemos cómo son las redes sociales. Yo no apoyo a nadie y menos al PP, lo que he hecho es un favor a un amigo".