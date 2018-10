Modelo de Respuesta Polar estrena vídeo para su nuevo single: No me falles

Actualizado 21/02/2018 17:40:54 CET

ENTREVISTA - Modelo de Respuesta Polar: "Cada seguidor nuevo que conseguimos se queda con nosotros para siempre"

MADRID, 21 Feb. (EDIZIONES) -

Modelo de Respuesta Polar estrena este miércoles en exclusiva en Europa Press el videoclip para su nuevo single, No me falles, pertenciente a su cuarto disco de estudio, Más movimientos. El vídeo estará disponible oficialmente el viernes 23 de febrero.

"No me falles habla de cómo nuestra memoria es capaz de borrar momentos felices de nuestra vida y cómo hacemos fuerza para no perder el contacto con las personas que apreciamos", explica el grupo.

En esta línea, Modelo de Respuesta Polar añade: "Esta canción flota en un ambiente onírico apoyado por los coros y por las guitarras acústicas en el que la voz de Borja Mompó suena relajada".

"La pieza realizada por Miguel Ángel Fuentes consigue plasmar en imágenes ese mismo mundo luminoso en el que vive la canción", concluye la banda valenciana.

La gira de presentación de Más movimientos está en marcha desde enero, pero aún está cogiendo velocidad, pues 2018 será un año de mucha carretera para la banda.

Estas son sus próximas fechas en salas, antes del paso a los festivales para la temporada primavera-verano:

23 de febrero - Málaga - SALA VELVET CLUB

24 de febrero - Granada - BOOGA CLUB

2 de marzo - A Coruña - SALA MARDI GRAS

3 de marzo - Santiago de Compostela - SALA MOON (Concierto Girando por Salas)

8 de marzo - Madrid - TEATRO LARA

9 de marzo - San Sebastián -SALA DABADABA

10 de marzo - Huesca - EL VEINTIUNO

16 de marzo - Cádiz - SALA EL PELÍCANO (Concierto Girando por Salas)

17 de marzo - Badajoz - SALA AFTASI (Concierto Girando por Salas)

24 de marzo - Palma de Mallorca - SALA RED (Concierto Girando por Salas)

4 y 5 de mayo - Murcia - WAM MURCIA

28, 29, 30 de junio y 1 de julio - Vilanova i la Geltrú - VIDA FESTIVAL

12 de julio - Madrid - MAD COOL

27, 28 y 29 de julio - Benidorm - LOW FESTIVAL

8, 9, 10 , 11 Y 12 DE AGOSTO - Aranda de Duero - SONORAMA RIBERA

2, 3 y 4 de agosto - Santander - SANTANDER MUSIC