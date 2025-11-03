Muere la vocalista del grupo Grateful Dead, Donna Jean Godchaux, a los 78 años

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante Donna Jean Godchaux-MacKay, quien pasó la década de los setenta cantando con el grupo musical estadounidense Grateful Dead e hizo coros en éxitos de Elvis Presley y Percy Sledge, ha fallecido a los 78 años de edad.

Según un comunicado emitido por su representante, Dennis McNally, a la revista 'Rolling Stone', Godchaux falleció este domingo en un centro de cuidados paliativos en Nashville tras una larga lucha contra el cáncer.

"Era una persona dulce y de un espíritu cálido y hermoso, y todos los que la conocimos compartimos su dolor. La familia solicita privacidad en este momento de duelo", trasladaba el comunicado: "Como dijo el letrista de Grateful Dead, Robert Hunter: "Que los cuatro vientos la lleven a salvo a casa"".

La vocalista entró a formar parte en Grateful Dead en 1971 junto a su marido, Keith, que tocaba el teclado. Su voz fue una característica clave de la etapa del grupo durante los años setenta, apareciendo en álbumes clásicos como 'Europe '72', 'Wake of the Flood y Terrapin Station'.

Antes de unirse a los Dead, Godcheaux trabajaba como cantante de sesión en Muscle Shoals (Alabama). Colaboró en éxitos como 'When a Man Loves a Woman' de Percy Sledge y 'Suspicious Minds' de Elvis Presley, además de cantar en canciones de Duane Allman, Cher, Neil Diamond y Boz Scaggs.

Godchaux y Keith también publicaron un álbum juntos en 1975 y planeaban formar una nueva banda a principios de los ochenta antes del repentino fallecimiento de este último. Más tarde, Godchaux lideró su propio grupo, conocido como Donna Jean and the Tricksters y Donna Jean Godchaux Band. Su último álbum de estudio, con el músico Jeff Mattson, se publicó en 2014.