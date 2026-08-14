Quevedo, Marc Anthony, Ana Mena o Farruko, primeros artistas confirmados en los Premios Juventud

Archivo - El cantante Quevedo, durante su concierto, en el Movistar Arena, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Quevedo, Marc Anthony, Ana Mena o Farruko encabezan el primer avance de artistas confirmados para actuar en la gala de los Premios Juventud, que celebrarán su próxima edición el 3 de septiembre en el festival Starlite Marbella.

Así, la entrega de estos galardones de la música y el entretenimiento latino, producidos por TelevisaUnivision, se desarrollará por primera vez fuera del continente americano a lo largo de sus 23 años de historia.

Otros de los artistas que actuarán en la cita son Elvis Crespo, Christian Nodal, Juan Magán, Mau y Ricky, Greeicy y la DJ cubana Rous.

Concretamente, Quevedo interpretará un popurrí de temas que incluirá 'Columbia', 'Al Golpito' y 'La Graciosa', esta última en colaboración con Crespo.

Por su parte, Ana Mena debutará en el escenario de estos galardones, en los que opta a las categorías de Artista Premios Juventud Femenina y Mejor Euro Song, mientras que Juan Magán participará en la apertura de la gala con la presentación de 'Marbella Nights', tema creado como himno oficial de la edición junto a Farruko y Rous.

Durante la ceremonia, Marc Anthony recibirá la distinción de 'Agente de Cambio', un reconocimiento otorgado a creadores que emplean su proyección pública para impulsar causas sociales y comunitarias.

El intérprete puertorriqueño ofrecerá asimismo un repaso por su trayectoria musical con temas como 'Vivir Mi Vida', 'Valió La Pena', 'Aguanile' o 'Pa' Ya Voy'.